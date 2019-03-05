12 مليار ليرة رسوم سيارات دمشق

قال مدير نقل دمشق ياسر محمد: إن “عدد المركبات المسجلة في دمشق تجاوز حتى الآن نصف مليون مركبة مختلفة الأنواع”، مبيناً أن “عدد الآليات التي سجلت حتى نهاية عام 2018 لجميع أصناف الآليات (500534) آلية”.



وأضاف محمد شبه الرسمية، أن “المديرية حققت خلال العام الماضي إيرادات من الرسوم بلغت 12.3 مليار ليرة سورية، فيما بلغت ضريبة الدخل التي تم تحصيلها أكثر من 576 مليون ليرة سورية”.



وأشار إلى أن “المديرية مستمرة في تشغيل مراكز الخدمة في التجهيز والميدان، من خلال إجراء كافة أنواع المعاملات التي تحتاجها المركبات من تسجيل وفحص وتنازل وغير ذلك”، موضحاً أن “هذا يأتي في إطار التخفيف على المواطنين في التجمع في مكان واحد، وللتقليل من الازدحام، وكذلك لتقصير مدة إنجاز المعاملات”.



وأكد مدير النقل أن “المديرية تعمل على تطبيق التقنيات الحديثة التي من شأنها تبسيط الإجراءات والتخفيف عن المواطن وخاصة لجهة المراسلات ومطابقة الوثائق الخاصة في المركبات وذلك عن طريق الفاكس والإيميل”.



وتابع “إضافة إلى البدء باستخدام أجهزة إلكترونية حديثة للكشف عن التزوير الذي يمكن أن تتعرض له المركبات في الهياكل والمحركات، وتحديد الأسعار للخدمات التي تقدمها المديرية، والوثائق المطلوبة وجهة الحصول عليها”.



يذكر أنه تم خلال العام الماضي إنجاز أكثر من 370 ألف معاملة في المديرية لمختلف الإجراءات المطلوبة للآليات، بحسب مدير النقل.



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