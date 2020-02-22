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12 مليار خسائر محطتي تحويل الطاقة الكهربائية في حلب

تفقد وزير الكهرباء السوري "محمد زهير خربوطلي"  محطتي “إيكاردا” و”الزربة” لتحويل الكهرباء في ريف حلب الجنوبي.

وصرح خربوطلي لوسائل الإعلام أن المحطتين قد تعرضتا إلى دمار هائل وكبير يقدر بـ 12 مليار ليرة سورية إثر المعارك العنيفة التي يخوضها الجيش السوري مع المجموعات الإرهابية.

 ونظراً لانتشار المصانع والمعامل في محيط المحطتين أوضح خربوطلي أن الورشات الوزارية تعمل جاهدة لتركيب محولة باستطاعة 30 ميغاواط ستصل تكلفتها إلى ثلاثة مليارات ليرة سورية بغية تغذية المصانع المجاورة بالكهرباء عبر محطة “الزربة”.

يذكر أن خربوطلي قد وصل إلى حلب عبر الأوتستراد الدولي برفقة كل من وزراء الموارد المائية، والإدارة المحلية والبيئة، والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة كأول وفد حكومي يزور حلب بحسب ما ذكره موقع “المشهد” السوري الإلكتروني.

بينما أعلنت وزارة النقل السورية مؤخرا إعادة تشغيل مطار حلب الدولي وجهوزيته لاستقبال الرحلات الجوية وأولها رحلة قادمة من دمشق بتاريخ يوم الأربعاء (19-2-2020) وأنه ستتم برمجة رحلات أخرى من مطار حلب الدولي إلى القاهرة ودمشق خلال الأيام القليلة القادمة.