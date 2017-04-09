12 جريحا في تصادم قطارين جنوب موسكو

أصيب 12 شخصا بجروح بينهم ستة بحالة حرجة نتيجة عن حادث اصطدام قطارين في جنوب موسكو.



وقال وزير الطوارئ الروسي فلاديمير بوتشكوف في تصريح للصحفيين نقلته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم: إن المنقذين والمسعفين تمكنوا من إجلاء 20 شخصا من مكان حادث تصادم القطارين وتم نقلهم إلى المستشفيات وتلقوا العلاج ولم يتبق منهم في المستشفيات حاليا سوى 12 بينهم ستة بحالة حرجة مضيفا: “وفقا للبيانات الأولية هناك مصابين من روسيا ومن دول أخرى”.



وأشار الوزير إلى أن أكثر من 200 شخص يعملون في مكان الحادث بالإضافة إلى أكثر من 70 وحدة من المعدات حيث يتم العمل من أجل كشف ملابسات وأسباب الحادث.



من جانبه أعلن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمرا باتخاذ جميع التدابير اللازمة بهذا الصدد.



وكانت وزارة الطوارئ الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم عن خروج أربعة مقطورات عن مسارها جنوب موسكو جراء تصادم القطارين.

وكالات