12 ألفاً و400 صحن بيض كانت معدة للتهريب في حمص

ذكر مصدر في الجهات المختصة بحمص أنه ومن خلال المتابعة الدقيقة لعمليات التهريب والاشتباه بأحد البرادات على محور طريق حمص تدمر قرب قرية المظهرية بريف حمص الشرقي تم إيقاف البراد نوع (مان) ولدى التفتيش عثر بداخله على كمية كبيرة من البيض المعبأ ضمن كراتين معدة للتهريب مشيراً إلى أن الكمية بلغت نحو 12 ألفا و400 صحن بيض وأنه تم توقيف السائق وصاحب البضاعة وتسليم البضاعة إلى فرع المؤسسة السورية للتجارة بحمص.



بدوره أكد معاون مدير فرع السورية للتجارة بحمص عيسى الهاشم أنه تم استلام كمية البيض المصادرة وتم وضعها في وحدة تبريد 7 نيسان بحمص وسيتم طرحها في صالات السورية للتجارة بسعر منافس وتشجيعي قريباً.