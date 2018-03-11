119 ألف طن مستورداتنا الزراعية من لبنان ... الموز يحتل المرتبة الأولى

مؤكداً أن جميع هذه المواد الواردة والصادرة تدخل عن طريق مركز الحجر الزراعي، حيث بلغت المواد الزراعية المستوردة 78862 طناً بينما بلغت المواد المصنعة 39990 طناً وجاء الموز في المرتبة الأولى في كمية المواد المستوردة من لبنان خلال العام الماضي إذ تم استيراد 22083 طناً ودقيق القمح في المرتبة الثانية 19477 طناً تلاه المواد الغذائية المتنوعة 18 ألف طن والعدس 16105 أطنان وزيت عباد الشمس 13864 طناً والبرغل 6456 طناً والبازلاء 5079 طناً والحمص 3067 طناً فيما تم استيراد 561 طناً من الملفوف و474 طناً من البصل و739 طناً من الفوسفات و90 طناً من الثوم و8 أطنان من الكريفون و71 طناً من الفواكه المشكلة و80 طناً من عصير الفواكه و48 طناً من الفستق المطحون وكذلك 680 طناً من المكسرات و100 طن من مختلف أنواع البهارات.

مؤكداً أن جميع هذه المواد الواردة والصادرة تدخل عن طريق مركز الحجر الزراعي، حيث بلغت المواد الزراعية المستوردة 78862 طناً بينما بلغت المواد المصنعة 39990 طناً وجاء الموز في المرتبة الأولى في كمية المواد المستوردة من لبنان خلال العام الماضي إذ تم استيراد 22083 طناً ودقيق القمح في المرتبة الثانية 19477 طناً تلاه المواد الغذائية المتنوعة 18 ألف طن والعدس 16105 أطنان وزيت عباد الشمس 13864 طناً والبرغل 6456 طناً والبازلاء 5079 طناً والحمص 3067 طناً فيما تم استيراد 561 طناً من الملفوف و474 طناً من البصل و739 طناً من الفوسفات و90 طناً من الثوم و8 أطنان من الكريفون و71 طناً من الفواكه المشكلة و80 طناً من عصير الفواكه و48 طناً من الفستق المطحون وكذلك 680 طناً من المكسرات و100 طن من مختلف أنواع البهارات.

وعن المواد التي تم تصديرها إلى لبنان ومن خلاله بين المصدر أن مجموع الكميات التي تم تصديرها خلال العام الماضي كانت 100438 طناً يأتي في مقدمتها مادة التفاح حيث تم تصدير 13031 طناً وتكاد تكون جميع أنواع المنتجات الزراعية قد أخذت طريقها إلى التصدير ومنها البطاطا 752 طناً والبندورة 1697 طناً والباذنجان 4657 طناً والفليفلة 1856 طناً والكوسا 919 طناً والفاصولياء الخضراء 3175 طناً والحب 215 طناً فيما تم تصدير أكثر من ألف طن من الفول الأخضر وأكثر من 100 طن من التين الأخضر وما يقاربه من الصبار و932 طناً من الفستق الحلبي و124 طناً من اليانسون و1368 طناً من البصل و424 طناً من الثوم.

وعن المواد التي تم تصديرها إلى لبنان ومن خلاله بين المصدر أن مجموع الكميات التي تم تصديرها خلال العام الماضي كانت 100438 طناً يأتي في مقدمتها مادة التفاح حيث تم تصدير 13031 طناً وتكاد تكون جميع أنواع المنتجات الزراعية قد أخذت طريقها إلى التصدير ومنها البطاطا 752 طناً والبندورة 1697 طناً والباذنجان 4657 طناً والفليفلة 1856 طناً والكوسا 919 طناً والفاصولياء الخضراء 3175 طناً والحب 215 طناً فيما تم تصدير أكثر من ألف طن من الفول الأخضر وأكثر من 100 طن من التين الأخضر وما يقاربه من الصبار و932 طناً من الفستق الحلبي و124 طناً من اليانسون و1368 طناً من البصل و424 طناً من الثوم.