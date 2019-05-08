114 منشأة صناعية في منطقة الزبلطاني للعمل من جديد

دعا وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة صناعيي منطقة الزبلطاني إلى الحفاظ على جودة المنتج السوري وخاصة صناعة التريكو و العمل على زيادة جودتها لتضاهي المنتج الخارجي، مشيراً الى أن عمل 114 منشأة صناعية في منطقة الزبلطاني هو إنجاز مهم ونطمح لعودة جميع المنشآت للعمل .



وزير الصناعة خلال جولته على منطقة الزبلطاني أطلع على متابعة العمل في العديد من ورشات التريكو ومناقشة متطلبات استمرارية وزيادة الانتاج وتنوعه والمعيقات التي تعاني منها هذه الورش الصناعية و سبل تذليلها .



وزير الصناعة خلال جولته على منطقة الزبلطاني الصناعية قال إن الحكومة تقدم الكثير من التسهيلات للقطاع الصناعي الخاص كونه قطاع وطني وهناك نشاط دؤوب و متميز في القطاع الصناعي للوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي و من ثم التصدير و بما يؤمن دخلاً مهماً للبلد و يكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ،ومثنياً في الوقت ذاته على جهود غرفة صناعة دمشق وريفها بما يخص متابعة أمور الصناعيين وتذليل كافة المشكلات التي يعانون منها مؤكداً أن باب وزارة الصناعة مفتوح لجميع الصناعيين و من خلال غرف الصناعة وهمنا النهوض بالصناعة والإنتاج وعودة الحياة والالق للصناعة السورية كسابق عهدها .

كما جدد وزير الصناعة الدعوة للصناعيين السوريين بكافة الدول المجاورة للعودة إلى وطنهم و المبادرة لإعادة تأهيل المنشآت مبينا أهمية تضافر الجهود في سبيل الإقلاع بالصناعة الوطنية.



نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أوضح بأن الحكومة مشكورة على جهودها ومتابعتها و زياراتها بشكل دوري للصناعيين وماتقدمه من تسهيلات في سبيل إعادة الاقلاع في جميع المنشآت الصناعية وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وهذه الزيارات الدورية تشكل رسالة من وزارة الصناعة والحكومة بشكل عام بأن القطاع العام والخاص هما متكاملان ونحن تحدثنا مع الوزير وأصحاب الورش خلال الجولة عن المعوقات والصعوبات التي تواجه الانتاج والعمل على إزالتها والوقوف بجانب الصناعيين .



الدبس أشار إلى أن عدد المنشآت الموجودة في منطقة الزبلطاني يبلغ عدد 748 منشآة صغيرة ومتوسطة عاد منها اليوم 114منشأة للعمل وهناك 378 منشأة أخرى هي حالياً في طور التأهيل وقريبا ستعود للعمل.



بدورهم صناعيي منطقة الزبلطاني نقلوا سعادتهم بما يتم انجازه وقدموا بعض المطالب التي يحتاجها صناعيي المنطقة لإنهاء مراحل التأهيل وعودة العمل لكافة منشآت المنطقة والتي يتجاوز عددها 748 منشأة.



شارك في الزيارة كل من السادة معاون وزير الصناعة المهندس بشار زغلولة و رئيس لجنة الزبلطاني السيد محمد أيمن الرملي وأعضاء اللجنة ورئيس بلدية الزبلطاني المهندس أيمن سليم وعدد كبير من صناعيي المنطقة.



المصدر : الثورة أون لاين