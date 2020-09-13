114 ألف طن إنتاج حمص المتوقع من الزيتون خلال الموسم الحالي

بيّن رئيس دائرة الأشجار المثمرة المتخصصة في مديرية زراعة حمص ناجي ساعد أن كميات الإنتاج المتوقعة من الزيتون بالمحافظة خلال الموسم الحالي تقدر بنحو 114 ألف طن، فيما بلغت كمية الإنتاج النهائي في العام الماضي 70 ألف طن.



وأشار إلى أن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في المحافظة خلال العام الحالي تبلغ 96.5 ألف هكتار وعدد أشجار الزيتون فيها 16 مليون شجرة، منها 14 مليون شجرة مثمرة، فيما كانت المساحة المزروعة بالزيتون في العام الماضي 96 ألف هكتار وكان عدد الأشجار 15.5 مليون شجرة، منها 10.5 ملايين شجرة مثمرة.



وأكد ساعد أن زراعة الزيتون تتركز في معظم أراضي المحافظة باعتبار هذه الزراعة من الزراعات الرئيسية والمهمة فيها، لافتاً إلى أن عمليات قطاف الزيتون تبدأ بعد الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول القادم.



الوطن