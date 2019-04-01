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11محطة توليد كهرباء من أصل 13 في سوريا متوقفة عن العمل والسبب؟؟

علمت المدينة اف ام من مصادر خاصة, أنه ومن أصل 13 مجموعة توليد موجودة في سورية هناك 11 منها متوقفة تماماً عن العمل نتيجة عدم توفر الفيول، بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على شركات وأشخاص كانت تتعاقد معها الحكومة السورية، لتأمين الفيول، اضافة للعقوبات التي فرضت على الدول الحليفة.


ويضاف إلى ماسبق مشكلة القطع الأجنبي الذي يستخدم لدفع ثمن شحنات الفيول.


وعن تفاصيل الحصار وأزمة الفيول بما يخص حقول الغاز الموجودة في سورية فأوضح المصدر أن مايتم انتاجه لا يكفي حاجة مجموعات التوليد، فالمتوفر يتراوح ما بين 12 إلى 13 مليون متر مكعب يومياً، بينما الحاجة هي 19 مليون متر مكعب يومياً، وبالتالي فإن المشكلة تتلخص في هذا النقص الحاصل نتيجة العوامل آنفة الذكر، في حين أن محطات التوليد الموجودة تستطيع توليد 4200 ميغا واط أي ما يعادل 80-90 بالمئة من الحاجة إلا أن عدم توّفر الكمية الكافية من الوقود تحول دون ذلك.


المدينة اف ام