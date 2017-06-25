اشتعال خطوط التماس في ريف القنيطرة
الأحد أول أيام عيد الفطر
الولايات المتحدة تتخلى عن عميلها السوري رضوان زيادة
بينهم 246 طفلاً..استشهاد نحو 700 مدني بغارات التحالف على الرقة منذ آذار
ضربات روسية من دون «إخطار» واشنطن: الجيش يقترب من حدود دير الزور
صحفيان سابقان في الجزيرة: لدينا أدلة تؤكد تورط النظام القطري بدعم التنظيمات الإرهابية في سورية
كازاخستان: لم نبحث إرسال قوات إلى سوريا
لافروف: الدعم الدولي لفكرة إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية يسهم في تركيز الجهود لمكافحة الإرهاب
إقالة إمام جامع الرازي ياسر الخطيب
نصرالله: في أي حرب مقبلة مع إسرائيل قد تفتح الأجواء لمئات آلاف المقاتلين في المنطقة
لائحة مطالب الدول المقاطعَة: قطع العلاقات مع إيران وإغلاق "الجزيرة" والقاعدة التركية
اسبانيا: اعتقال دنماركي متورط بتمويل الإرهابيين في سورية
الجيش اللبناني يوقف عددا من الإرهابيين في عرسال
درع صاروخية لحماية كامل الأراضي الروسية بحلول عام 2025
مقتل 12 شخصا جراء تفجير إرهابي وسط جمع من المدنيين في الموصل

11 مليون ليرة لإعادة تأهيل نبع الفيجة

، أنهت مديرية الموارد المائية في دمشق وريفها تعزيل نهر بردى بدءاً من عين الفيجة وحتى الجسر باتجاه بسيمة بتكلفة تزيد على 11 مليون ليرة سورية.

كما قامت المديرية بتعزيل نهر الأعوج من مقسم الطبيبية حتى الهيجانة ومجرى فروع النهر في مناطق ريف دمشق، وذلك لإزالة الردميات والترسبات في مجرى النهر والحفاظ على المياه من الهدر، وتأمين وصولها إلى أراضي الفلاحين للاستفادة منها في ري المزروعات.‏

أما فيما يخص المجاري المائية والأقنية الأثرية فقد أنهت المديرية أعمال تعزيل بعض المجاري والأقنية الرومانية لتأمين جريان المياه ضمنها والحفاظ عليها، بالإضافة للقيام بتعزيل بحيرة سد النبك في منطقة القلمون وإزالة الرواسب والمخلفات والأنقاض من بحيرة السد وقناة المفيض لاستيعاب تدفق السيول وتأمين عمل السد بالشكل الأمثل.‏

هنادة سمير

المصدر: الثورة

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.