11 مليون ليرة لإعادة تأهيل نبع الفيجة

، أنهت مديرية الموارد المائية في دمشق وريفها تعزيل نهر بردى بدءاً من عين الفيجة وحتى الجسر باتجاه بسيمة بتكلفة تزيد على 11 مليون ليرة سورية.



كما قامت المديرية بتعزيل نهر الأعوج من مقسم الطبيبية حتى الهيجانة ومجرى فروع النهر في مناطق ريف دمشق، وذلك لإزالة الردميات والترسبات في مجرى النهر والحفاظ على المياه من الهدر، وتأمين وصولها إلى أراضي الفلاحين للاستفادة منها في ري المزروعات.‏



أما فيما يخص المجاري المائية والأقنية الأثرية فقد أنهت المديرية أعمال تعزيل بعض المجاري والأقنية الرومانية لتأمين جريان المياه ضمنها والحفاظ عليها، بالإضافة للقيام بتعزيل بحيرة سد النبك في منطقة القلمون وإزالة الرواسب والمخلفات والأنقاض من بحيرة السد وقناة المفيض لاستيعاب تدفق السيول وتأمين عمل السد بالشكل الأمثل.‏

هنادة سمير

المصدر: الثورة