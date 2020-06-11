1.1 مليون كيلو خضراوات وفواكه تدخل سوق الهال بدمشق يومياً.. وتوقعات بانخفاض أسعار الفواكه خلال أيام

صرّح نائب رئيس لجنة تجار ومصدّري الخضراوات والفواكه بدمشق، رفيق محمح، بأن الخضراوات متوافرة في سوق الهال بكميات وفيرة، وليس هناك أي نقص فيها.وبيّن أنه يدخل يومياً حوالي ألف طن من الخضراوات إلى سوق الهال بدمشق، في حين يدخل حوالي 100 طن فواكه، أي بإجمالي 1.1 ألف طن (1.1 مليون كيلو) خضراوات وفواكه.



وأوضح أن ارتفاع أسعار الفواكه يعود لقلة الإنتاج ، لافتاً إلى أن موجة البرد التي جاءت خلال الفترة الماضية، أثرت في الموسم هذا العام، وأخّرت في النضوج، لذا يعدّ الموسم في بدايته حالياً لأغلب أصناف الفواكه الصيفية.



وتوقّع محمح أن تنخفض أسعار الفواكه خلال عشرة أيام إذا استمرت درجة حرارة الطقس المرتفعة، حالياً، على حالها، ما سوف يؤدي إلى زيادة كميات الإنتاج .وبخصوص أسعار بعض أصناف الخضراوات الرئيسة اليوم في سوق الهال، بدمشق ، بيّن أن البندورة تباع بسعر يتراوح بين 100 و150 ليرة، والخيار البلدي بحدود 350 ليرة، والبطاطا 200 و300 ليرة.



الوطن