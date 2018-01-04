1,1 مليار أنفق على إعمار قرى ريف اللاذقية في 8 أشهر

بين تقرير حكومي خاص بتتبع مشاريع محافظة اللاذقية التي قررت خلال زيارة الوفد الحكومي في نهاية العام 2016 بأن القيمة الإجمالية لمشروع المنطقة الحرفية في مدينة القرداحة بلغ 490 مليون ليرة سورية وصلت نسبة التنفيذ المادي إلى 56,42 بالمئة في حين وصلت نسبة التنفيذ المالي إلى 46 بالمئة، يشار إلى أنه تم إعطاء أمر المباشرة بتاريخ 20/3/2017، لمؤسسة الإسكان العسكرية فرع 2 إذ تمت المباشرة بأعمال حفريات وردم وصرف صحي في أبنية الحرف وهي أعمال غير عقدية تم تنفيذ أعمال بقيمة نحو 50 مليون ليرة.





وكشف التقرير أن مجموع الإنفاق على إعمار قرى ريف اللاذقية الشمالي حتى آب 2017 بلغ نحو 1,1 مليار ليرة سورية، إذ بلغت المنازل الجاهزة للسكن 428 من إجمالي المنازل والبالغة 456 بنسبة تنفيذ مادي 98 بالمئة ونسبة انجاز مالي بقيمة 88,4 بالمئة.





وبالنسبة لمشروع مراكز خدمة المواطن في جبلة وصلت نسبة انجاز المرحلة الإنشائية إلى 100 بالمئة بقيمة إجمالية بلغت نحو 2,5 مليار ليرة سورية في حين أن مرحلة الإكساء قيد التعاقد بقيمة 131,5 مليون ليرة سوية، كذلك وصلت نسبة الإنجاز للمرحلة الإنشائية في مركز خدمة المواطن في الحفة إلى 100 بالمئة بقيمة إجمالية 22,5 مليون ليرة سورية في حين مرحلة الإكساء قيد التعاقد والقرداحة بقيمة 136,2 مليون ليرة سورية، في حين وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الإنشائية في مركز خدمة المواطن في القرداحة إلى 92 بالمئة بقيمة إجمالية 24,6 بالمئة في حين مرحلة الإكساء قيد التعاقد بقيمة 127,6 مليون ليرة سورية.





كما استعرض التقرير مشاريع وزارة الزراعة في محافظة اللاذقية مبيناً أنه مشروع بناء وحدة تصنيع منتجات النباتات العطرية وزعتر المائدة في بسين وكشك بيع في القرداحة بنسبة إنجاز للمرحلة الإنشائية 100 بالمئة و85 بالمئة لمرحلة الإكساء بقيمة كشوف بلغت 21,7 مليون ليرة سورية، إضافة إلى مشروع بناء وحدة تصنيع منتجات المحمية الطبيعية من ألبان واجبان وكونسروة وصابون غار في بللوران بنسبة إنجاز للمرحلة الإنشائية 100 بالمئة و98 بالمئة لمرحلة الإكساء بقيمة كشوف بلغت نحو 29 مليون ليرة سورية، فضلاً عن مشروع بناء المطعم البيئي وصالة عرض بيع المنتجات الريفية وتجهيز الموقع العام في حديقة مديرية الزراعة باللاذقية مع كشك بيع في الحفة بنسبة إنجاز للمرحلة الإنشائية 100 بالمئة و90 بالمئة لمرحلة الإكساء بقيمة كشوف بلغت 45,5 مليون ليرة سورية، إضافة إلى مشروع بناء وحدة تصنيع منتجات المرأة الريفية من ألبان وأجبان وكونسروة في اقبو مع كشك بيع في جبلة بنسبة إنجاز للمرحلة الإنشائية 100 بالمئة و60 بالمئة لمرحلة الإكساء بقيمة كشوف بلغت نحو 25,2 مليون ليرة سورية، إضافة إلى مشروع بناء وحدة تصنيع صابون الغار في الدالية جبلة بنسبة إنجاز للمرحلة الإنشائية 90 بالمئة و0 بالمئة لمرحلة الإكساء بقيمة كشوف بلغت نحو 13 مليون ليرة سورية. وحدد التقرير الكلفة التقديرية لمعدات وأدوات مشروعي تمكين المرأة الريفية ومحمية الفرنلق بقيمة كشوف 66,5 مليون ليرة سورية، وتمت الإشارة إلى أن مشروع استمارة المسح الاجتماعي والأضرار التي لحقت بالقرى المحررة بأنه تم انجاز الاستمارات وسلمت إلى دائرة تقانة المعلومات ليتم أرشفتها الكترونياً ضمن برنامج (ذاتية لكل متضرر) تم تصميمه لهذه الاستمارة من قبل مديرية زراعة اللاذقية، ولفت التقرير إلى أنه تم انجاز العقود وأوامر المباشرة ما عدا عقد المعدات والأدوات قيد التعاقد وتم تخصيص 200 مليون اعتماد لوزارة الزراعة.





ومن مشاريع وزارة الزراعة التي تناولها التقرير بناء معمل الألبان والأجبان والذي يتم استكمال السور الخارجي والساحات حول المبنى كما تم البدء بعملية الإكساء وبلغت قيمة الأعمال المنجزة نحو 11,7 مليون ليرة من القيمة الأساسية للعقد والبالغة 235 مليون ليرة سورية في حين أن قيمة الأعمال المنفذة الخاصة بآلات المعمل بلغت 53 مليون ليرة من قيمة العقد الأساسي البالغة 615 مليون ليرة، وبلغت قيمة الأعمال المنجزة لتوسيع الحضائر نحو 109 ملايين ليرة من قيمة العقد الأساسي البالغ 116,3 مليون ليرة سوية، وبلغت قيمة الأعمال المنجزة لمعمل الأعلاف 27,3 مليون ليرة سورية من قيمة العقد الأساسي البالغ 215 مليون ليرة سورية، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة لصيانة الآلات 51,2 مليون ليرة من قيمة القعد الأساسي البالغ 60 مليون ليرة.





كما تم تنفيذ خطوط ري وحفر آبار بقيمة 7 ملايين ليرة من قيمة العقد الأساسية البالغ 10 ملايين ليرة، وتم تنفيذ أعمال بناء مخبر الصحة الحيوانية بقيمة 2,9 مليون ليرة من قيمة العقد الأساسية البالغ 2,99 مليون ليرة سورية وبلغت قيمة الأعمال المنفذة للتجهيزات مليوني ليرة بنسبة انجاز 100 بالمئة، وتم تنفيذ أعمال بقيمة 23,4 مليون ليرة لصيانة الحظائر من قيمة العقد الأساسي البالغ 24,6 مليون ليرة سورية، مع الإشارة إلى أن بناء هاضم حيوي لإنتاج الغاز الحيوي لتوليد الطاقة الكهربائية لصالح المؤسسة العامة للمباقر ضمن إجراءات التعاقد.





وأضاء التقرير على مشاريع الموارد المائية في محافظة اللاذقية إذ بلغت نسبة التنفيذ في سد فاقي حسن (الشيخ الحسن) مادياً 14 بالمئة وماليا 12,9 بالمئة، والذي نفذت دراسته شركة سوف أنترفود الروسية، وأعطيت المباشرة بتاريخ 25/7/2017 ليتم الانتهاء من تنفيذ أعمال حفريات (قناة التحويل- المفرغ السفلي- المفيض القمعي- طرق الخدمة) ويتم تنفيذ أعمال حفريات الأكتاف للسد، وبالنسبة للأعمال البيتونية يتم تنفيذ بلاطات الحقن للسد حيث تم تنفذ 40 متراً طولياً من أصل 240 متراً طولياً بنسبة 17 بالمئة ويتم تنفيذ الأعمال البيتونية لقاعدة قناة المفرغ السفلي ولمنشأة قناة المغيض القمعي (حوض التهيئة)، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة أكثر من 883 مليون ليرة من قيمة العقد الأساسي البالغ 3,021 مليارات ليرة سورية وبلغ التوازن السعري 3,050 مليارات ليرة.





ومن المشاريع ثماني سدات مائية بلغت قيمة الأعمال المنفذة في سدة خرايب سالم 164,4 مليون ليرة من قيمة العقد الأساسية، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة في سدة الدفلة 103,6 ملايين ليرة من قيمة العقد الأساسية البالغ 186,4 مليون ليرة، كما بلغت قيمة الأعمال المنفذة في سدة الخارون 283,9 مليون ليرة من قيمة العقد الأساسية البالغ 284,6 مليون ليرة، ووصلت قيمة الأعمال المنفذة في سدة شرق حطين إلى مليوني ليرة من قيمة العقد الأساسية البالغ 244,5 مليون ليرة، وقيمة الأعمال المنفذة في سدة بعمرين 187,2 مليون ليرة من قيمة العقد الأساسية البالغ 258,7 مليون ليرة.





وعن مشاريع وزارة الصحة بين التقرير أن نسبة التنفيذ في مشفى جبلة الوطني مادياً بلغ 55,5 بالمئة ومالياً 52 بالمئة، وأشار التقرير إلى كتاب وزارة الإدارة المحلية البيئة المتضمن الموافقة على تنفيذ مشروع تأهيل مشفى جبلة بكلفة 1,024 مليار ليرة من حساب لجنة إعادة الإعمار، وأن وزارة الصحة بالعقد الأساسي لأعمال الهيكل بقيمة 1,024 مليار ليرة على بند إعادة الإعمار (تم التكليف بربع الأعمال بتاريخ 30/7/2017 بقيمة 68,9 مليون ليرة ليصبح إجمالي العقد 1,092 مليار ليرة سورية، وإلى موافقة وزير الإدارة المحلية والبيئة على كتاب محافظ اللاذقية لتنفيذ تصوينة المشفى بكلفة تقديرية بنحو 31,8 مليون على الخطة الإسعافية لوزارة الصحة، موضحاً أن قيمة الأعمال المنفذة في المشفى بلغت أكثر من 607 ملايين ليرة سورية من قيمة العقد الأساسية البالغة 1,024 مليار ليرة سورية.





وعرض التقرير مشاريع وزارة النقل مبيناً وصول نسبة التنفيذ المادي لمطار الشهيد باسل الأسد 10,2 بالمئة ومالياً بنسبة 9,2 بالمئة، إذ تم بالتنسيق مع الجانب الروسي تجهيز ساحة وقوف وتجمع الآليات والمعدات الهندسية والمواد اللازمة للمشروع، والتنويه بانه تم الانتهاء من أعمال الممر الوسطي ووضعه في الخدمة من دون تجهيزات الإنارة، وتنفيذ طبقتين من الاسفلت على الممر السريع والانتهاء من طبقات الحجر المكسر على اكتافهن وقشط جوانب المهبط الجنوبية..





في حين وصلت نسبة التنفيذ المادي لجسر مسكينة في مدينة جبلة إلى 100 بالمئة والمالي إلى 73,6 بالمئة وتمت الإشارة إلى أنه تم وضع الجسر بالاستثمار، وإلى أن قيمة العقد الأساسية بلغت نحو 195,8 بالمئة.





وبالنسبة للمشاريع الصناعية الاستثمارية لوزارة الصناعة أوضح التقرير أنه لم يتم التعاقد بعد على مشروع السيرومات مع الإشارة إلى أنه تمت دراسة 4 عروض من عدد من الشركات المختصة والمهتمة صاحبة التكنولوجيا وتم التثبيت لأحدها إلى أن المتعهد المرشح للفوز اعتذر عن متابعة إجراءات التعاقد بسبب عدم مقدرته على دفع التأمينات المالية النهائية بسبب العقوبات المفروضة وعدم قدرته على تأمين كفيل، وأنه تم حالياً الإعلان بالمراسلة، وأرسل الإعلان إلى 59 شركة متخصصة في مجال السيرومات لاستقطابها لتقديم العروض.





وعن مشروع عصائر الحمضيات بين التقرير أنه لم يتم التعاقد وتم الإعلان للمرة الأولى بالسرعة الكلية فوق توجيه لجنة المرسوم التشريعي 40 لعام 2014 وتمت إعادة الإعلان للمرة الثانية بسبب ورود عرض وحيد وتم تحديد آخر موعد لقبول العروض.





والمشاريع الجديدة في المحافظة المنطقة الحرفية في مدينة الحفة وكلفة المشروع وفق الدراسة الأولية 5 مليارات ليرة سورية منها 1,2 مليار للبنى التحتية وتم تأمين الاعتماد من وزارة الإدارة المحلية، ومكاتب السيارات ضمن المنطقة الصناعية باللاذقية وتتضمن دراسة المشروع 200 مكتب ضمن المنطقة الصناعية المكتب عبارة عن طابقين بمساحة 40 متراً بناء ومظلة 50 متراً مربعاً إضافة إلى خدمات (كافتيريا..)، على أن يتم تمويل المشروع ذاتياً على حساب أصحاب المكاتب وجزء من مجلس مدينة اللاذقية وحالياً تقدم 100 عارض وقتيمة الاعتماد المتوفر 100 مليون ليرة سورية، إضافة إلى مشروع السكن الجديد على أرض بشلاما باللاذقية، مؤلفة من أربع جزر بكلفة تصل إلى نحو 15 مليار ليرة سورية.





من جانبه أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ارتفاع وتيرة الانجاز في المشاريع مشيراً إلى المتابعة الحكومية بشكل يومي للأعمال وتذليل أي معوقات من شأنها تأخير العمل.





وبين السالم أن الأولوية لدى المحافظة استكمال المشاريع التي بدأ العمل بها العام الماضي، كاشفاً في حديثه لـ«الوطن» أنه خلال يومين سيتم صب الطابق قبل الأخير من المشفى الوطني في جبلة، متوقعاً الانتهاء من كامل الهيكل في 15 شباط ليتم البدء بانجاز العقود الخاصة بمرحلة الإكساء، لافتاً إلى ارتفاع وتيرة الانجاز ليتم كل 20 يوماً انجاز طابق رغم المساحة الكبيرة للمشفى.





وتوقع السالم الانتهاء من انجاز مشروع مبقرة فيديو في شهر شباط من العام الحالي، والانتهاء من انجاز مشروع معمل الأعلاف خلال 20 يوماً، مشيراً إلى أن تجهيزات معمل الألبان في البحر حالياً ومن المتوقع أن يوضع المعمل في العمل في شهر آذار القادم إذا لم يطرأ أي تأخير على وصول التجهيزات.





وأشار السالم إلى إطلاق مشروع المركز التنموي بعرب الملك بقيمة 950 مليون ليرة سورية، مبيناً أنه على مساحة 25 دونماً يضم سوق هال وبراداً وفرناً وكازية وقباناً.





وأعاد محافظ اللاذقية السبب في عدم الانجاز في مشاريع وزارة الصناعة التي تضم معمل سيرومات ومعمل عصائر إلى إخفاق المناقصات، منوهاً بأنه يتم العمل على إيجاد حلول لإطلاق العمل في المشروعين، مؤكداً أهمية مشروع السيرومات كمشروع استراتيجي على مستوى الشرق الأوسط، والذي يهدف إلى تأمين حاجة السوق السورية إضافة إلى أسواق الدول المجاورة، معلناً عن مشروع مرافق له هو مشروع أدوية أطفال.



