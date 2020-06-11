11 مركز في اللاذقية لإقامة دورات التقوية المجانية لطلاب شهادة التعليم الأساسي

افتتحت مديرية التربية في اللاذقية دورات تقوية ومراجعة لطلاب شهادة التعليم الأساسي، في خطوة تأتي في إطار المشروع الوطني الذي تنفذه وزارة التربية بالتعاون مع منظمة “يونيسكو”.



وحول أهمية هذه الدورات، قال مدير تربية اللاذقية عمران أبو خليل إنها تهدف لتعويض الفاقد التعليمي لدى تلاميذ شهادة التعليم الأساسي، ورفع المستوى التعليمي للطلاب، إضافة إلى تحضير الطلاب لدخول الامتحانات بشكل صحيح، مبيناً أن مديرية التربية أحدثت 11 مركزاً في مناطق المحافظة كافة فيها 24 قاعة صفية، وقد حرصت وزارة التربية على تعويض الفاقد التعليمي للطلاب حيث تم اتخاذ عدد من الاجراءات وتلك الدورات تساهم في تعزيز ثقة الطالب بنفسه.



وأشار أبو خليل إلى أن مديرية التربية وزعت مراكز الدورات في مناطق المحافظة كافة لاستقطاب الطلاب واستيعابهم في القاعات ضمن بيئة صحية وتباعد مكاني حرصاً على سلامة الطلاب والمواد التي تدرس في الدورات تشمل اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الانكليزية واللغة الفرنسية، موضحاً أن مدة كل دورة 14 يوم وبدأت في 2 حزيران الجاري وتستمر حتى 17منه وهي مجانية وغير إلزامية.



وأضاف أبو خليل: “كما أقامت مديرية تربية اللاذقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دورة للمساعدات الصحية حول فيروس كورونا المستجد ووسائل الوقاية وآليات التعامل مع بعض الحالات الإسعافية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين في المراكز الامتحانية وتنفيذاً لخطة الطوارئ الصحية خلال امتحانات الشهادات العامة دورة عام ٢٠٢٠ التي أقرتها وزارة التربية .



ونوه أبو خليل إلى أن هذه الدورة مهمة لتحديد عدد الطلاب في كل قاعة امتحانية ولأهمية تعقيم المراكز الامتحانية قبل بدء الامتحانات العامة وقبل 24 ساعة من موعد تقديم كل مادة امتحانية وضرورة تنظيم دخول وخروج الطلبة الى المراكز تجنباً للازدحام ونشر الوعي الصحي والتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة تبعا للتعليمات الوزارية.



باسل يوسف