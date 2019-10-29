«قسد» تنسحب من الحدود: إشارات إيجابية لتوسيع الاتفاق بين الأكراد والحكومة
الجيش يصل إلى الحدود شمالاً ويخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال التركي
سورية ترحب بانسحاب المجموعات المسلحة في الشمال إلى عمق 30كم
الجيش يدخل مدينة الدرباسية الحدودية مع تركيا
شاهد عيان لعملية مقتل “البغدادي” يروي ما رأى و”النصرة” تفرض طوقاً أمنياً حول مكان العملية
أنباء عن مقتل أبو بكر البغدادي في غارة أميركية شمال غرب سوريا امس
“الغارديان”: الفصائل المسلحة المدعومة تركياً ترتكب جرائم حرب في شمال شرق سورية
موسكو توثق سرقة الاحتلال الأميركي للنفط السوري
الجيش ينفذ أضخم عملية انتشار منذ 5 سنوات في الشمال ويصل مشارف الحدود مع تركيا
الجيش يتابع انتشاره بريف الحسكة الشمالي ويبسط سيطرته على 8 قرى
السيد نصر الله: معلومات تفيد بأن الوضع اللبناني دخل في دائرة الاستهداف الدولي والإقليمي
انفجار سيارة مفخخة في تل أبيض بريف الرقة وإصابة عدة أشخاص
«قسد» تعرقل استكمال انتشار الجيش السوري بمحاذاة طريق «M4» الدولي
” قسد ” تعلن عن موقفها من الاتفاق الروسي-التركي وتتحفظ على بعض البنود
إنشاء 15 نقطة مراقبة حدودية.. ودوريات مشتركة مع الشرطة العسكرية الروسية بعين العرب

11 ألف شهريا وفوائد لسنتين مع كفيل .. لشراء “سجادة”

قال مدير فرع الشركة السورية للتجارة باللاذقية المهندس سامي هليل إن “سعر متر السجاد في معرض السجاد والأدوات المنزلية في مجمع أفاميا يصل إلى 10200 ليرة سورية، وتقسيطاً يصل إلى 11 ألف ليرة سورية، ولمدة سنتين، وبسقف 200 ألف ليرة سورية”.


ولفت هليل بحسب صحيفة “الوحدة” الرسمية إلى أن “تقسيط السجاد يحتاج إلى كفيل واحد، والمعاملة تتم في مجمع “أفاميا”، داعياً المواطنين إلى زيارة المجمع والصالات، في ظل عرض مواد مميزة للبيع بالأمانة، وبمشاركة نحو 23 شركة”.


ويضم المعرض قسمين، الأول للأثاث المنزلي والأدوات العصرونية، و معرض السجاد الصوفي والصناعي والمدات ، من إنتاج معمل السويداء. وبيّن هليل بأن ” المواطنين يستطيعون الشراء عن طريق القروض للمواد المعمرة، كالكهربائيات الجديدة والحديثة، من خلال الحصول على ورقة بقيمة ونوع السلعة، وتقديمها إلى مصرف التسليف الشعبي، بسقف مليون ليرة سورية ولمدة خمس سنوات”.


ويضاف إلى ما سبق “كفالة كفيلين، وإجراء المعاملة في مصرف التسليف الشعبي، مع بيان بالراتب، وخلال يوم أو يومين يتم التسليم”.


يشار إلى أن سعر السجاد في سوريا وفي ظل ارتفاع الأسعار وصل إلى 40 الف ليرة سورية للمتر الواحد.

 

 


الخبر