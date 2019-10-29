11 ألف شهريا وفوائد لسنتين مع كفيل .. لشراء “سجادة”

قال مدير فرع الشركة السورية للتجارة باللاذقية المهندس سامي هليل إن “سعر متر السجاد في معرض السجاد والأدوات المنزلية في مجمع أفاميا يصل إلى 10200 ليرة سورية، وتقسيطاً يصل إلى 11 ألف ليرة سورية، ولمدة سنتين، وبسقف 200 ألف ليرة سورية”.



ولفت هليل بحسب صحيفة “الوحدة” الرسمية إلى أن “تقسيط السجاد يحتاج إلى كفيل واحد، والمعاملة تتم في مجمع “أفاميا”، داعياً المواطنين إلى زيارة المجمع والصالات، في ظل عرض مواد مميزة للبيع بالأمانة، وبمشاركة نحو 23 شركة”.



ويضم المعرض قسمين، الأول للأثاث المنزلي والأدوات العصرونية، و معرض السجاد الصوفي والصناعي والمدات ، من إنتاج معمل السويداء. وبيّن هليل بأن ” المواطنين يستطيعون الشراء عن طريق القروض للمواد المعمرة، كالكهربائيات الجديدة والحديثة، من خلال الحصول على ورقة بقيمة ونوع السلعة، وتقديمها إلى مصرف التسليف الشعبي، بسقف مليون ليرة سورية ولمدة خمس سنوات”.



ويضاف إلى ما سبق “كفالة كفيلين، وإجراء المعاملة في مصرف التسليف الشعبي، مع بيان بالراتب، وخلال يوم أو يومين يتم التسليم”.



يشار إلى أن سعر السجاد في سوريا وفي ظل ارتفاع الأسعار وصل إلى 40 الف ليرة سورية للمتر الواحد.



الخبر