1060 مقبولاً في برنامج دعم خريجي الجامعات والمعاهد الجدد

وصل عدد المتقدمين للاستفادة من برنامج دعم الخريجين الجدد، منذ أن أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 2018 وحتى الآن، إلى 1154 متقدماً من خريجي وخريجات الجامعات والمعاهد الحكومية، بمختلف الاختصاصات، ما عدا الكليات الهندسية والطبية وفق مدير مرصد سوق العمل في الوزارة محمود الكوا.





وأوضح الكوا أن عدد المقبولين للاستفادة من البرنامج وصل إلى نحو 1060 خريجاً، باشر 200 منهم بالتدريب الفعلي ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو إحدى المؤسسات والمديريات التابعة في مختلف المحافظات مدة ستة أشهر، إذ يتم ربط التدريب حسب اختصاص المستفيد من البرنامج، إضافة الى تقديم مبلغ مالي للمتدرب خلال مدة التدريب مقداره 25 ألف ليرة شهرياً مع شهادة تدريب.





ويهدف البرنامج، حسب الكوا، إلى إكساب مهارات تدريبية للخريجين الجدد تسهم في دخولهم إلى سوق العمل الدائم بدرجة جيدة من التدريب والتأهيل، موضحاً أن البرنامج يستهدف الخريجين ضمن دورات أعوام 2017 و2018 و2019 ويستمر تطبيقه حتى نهاية العام الحالي.





ولفت الكوا إلى أن الراغبين في الاستفادة من البرنامج يتقدمون بطلبات ضمن الجامعات والمعاهد التي تخرجوا فيها، وبمختلف المحافظات، وترسل الطلبات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن طريق وزارة التعليم العالي، إذ توجد لجنة مشتركة من الوزارتين لدراسة هذه الطلبات وتحديد برنامج ومكان التدريب.



سانا