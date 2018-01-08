1000 وحدة سكنية في اللاذقية ومنطقة تطوير عقاري بريف دمشق

أشار تقرير لوزارة الأشغال العامة والإسكان إلى وجود خطة استراتيجية لإنهاء التأخير تخصيص المساكن المكتتب عليها في المؤسسة العامة للإسكان /شبابي، عمالي، ادخار/ إضافة إلى تعزيز الجانب التنموي في المؤسسة لتكون رافعة اقتصادية،





مع إعداد خطة تطويرية شاملة لعمل المؤسسة العامة للإسكان تم من خلالها إنهاء المشاريع القائمة ووضع جدول زمني لإنهاء المشاريع الجديدة المتعاقد عليها والمكتتب عليها خلال /7/ سنوات وإظهار التوجه الاقتصادي لعمل المؤسسة.‏





وبين التقرير وضع خطة تنفيذية للعديد من المشروعات، ففي مجال القطاع السكني من المتوقع الانتهاء من أعمال البنى التحتية لضاحية الفيحاء خلال الشهر الأول من العام 2018، وتم استلام الأرض المخصصة لمشروع السكن الشبابي المرحلة الثانية في محافظة طرطوس وتم وضع برنامج زمني لإنهاء المشروع خلال 3 سنوات، فضلاً عن وضع حجر الأساس لضاحية سكنية في منطقة بشلاما في محافظة اللاذقية لتنفيذ حوالي /1000/ وحدة سكنية.‏





وأوضح التقرير أن العمل جارٍ على إحداث منطقة تطوير عقاري في محافظة ريف دمشق إضافة إلى إحداث مدينة طبية في محافظة حمص، كما تم في إطار العمل على معالجة السكن العشوائي، الإعلان عن منطقة وادي الجوز في محافظة حماة كمنطقة تطوير عقاري، ويجري العمل حالياً على إحداث منطقة المشاع الجنوبي في محافظة حماة كمنطقة تطوير عقاري.‏





وبين التقرير أنه تم عرض مسودة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي على كافة الجهات لبيان ملاحظاتهم تمهيداً لإقراره، كما تتم متابعة إجراءات التعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية لإعداد دراسة هيكلية متكاملة للشريط الساحلي وصولاً لتحقيق الغايات التنموية والاستثمارية والتطويرية له.‏





ويجري العمل على جمع البيانات لإنجاز الخريطة الوطنية للسكن والتي تتضمن التجمعات السكانية القائمة مع تحديد أقطاب ومحاور النمو السكاني المستقبلي المقترحة وفق مشروع الإطار الوطني، بهدف وضع المقترحات للتجمعات العمرانية المستقبلية مع وضع تصور لإعادة المناطق المتضررة بصورة تتلاءم مع توجهات التخطيط الإقليمي، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الصديقة للحصول على مصادر البيانات والتطبيقات الحاسوبية والاستفادة من تجاربهم في هذا المجال.‏



