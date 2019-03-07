1000 إصابة إيدز في سورية منها 10 في السويداء!

بيّن مسؤول البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في مديرية صحة السويداء الدكتور إميل هنيدي أن عدد المرضى المصابين بالإيدز والمتابعين في محافظة السويداء يبلغ 10 مرضى، بينما وصل عدد المصابين في سورية إلى حوالي 1000 مصاب.



واوضح نقلا عن الوطن أن أبرز طرق انتقال العدوى بالإيدز تتمثل في ممارسة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والتي تمثل نسبة أكثر من 80 بالمئة من طرق انتقال العدوى،إضافة إلى نقل الدم الملوث أو أحد مشتقاته باستخدام المحاقن الملوثة بدم شخص مصاب لاسيما عند تعاطي المخدرات عن طريق الوريد وكذلك من الأم المصابة إلى الجنين وإرضاع الأم المصابة لوليدها وعن طريق الأدوات الجراحية الملوثة والوشوم ووخز الإبر وثقب الآذان.



وبين أن الوقاية من مرض الإيدز تتجسد في حصر العلاقات الجنسية ضمن إطار الزواج والابتعاد عن الممارسات الجنسية المشبوهة وتعاطي المخدرات وعدم مشاركة الآخرين بالأدوات الشخصية الحادة كأدوات الحلاقة، لافتاً إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في سورية يعد من البرامج الرائدة التي تقدم الدواء والعلاج لجميع المرضى في مختلف المحافظات حيث يتم إجراء فحص الاختبار السريع للراغبين بشكل مجاني، لافتاً إلى أن البرنامج يقوم بمحاضرات توعية مع التركيز على الفئات عالية الخطورة وهي فئات الشباب.



وكونه مسؤول برنامج مكافحة اللاشمانيا والأمراض الطفيلية ورئيس شعبة الأمراض السارية والمزمنة أشار هنيدي إلى أنه وضمن برنامج مكافحة اللاشمانيا (حبة حلب) تم معالجة ما يزيد على 33 حالة من الإصابات في السنة الماضية 2018 بينما وصل عدد المراجعين للشعبة من المشتبه بإصابتهم بها 400 مراجع، لافتاً إلى عدم وجود إصابات محلية من أهالي المحافظة حيث تركزت جميع الإصابات من الوافدين وأفراد الجيش.



وأكد هنيدي أن عدم وجود إصابات محلية لا يعني إمكانية عدم حدوثها خاصة أن الإصابة بها تأتي عن طريق القمامة المخمرة والمتراكمة إضافة إلى وجود الكلاب الشاردة التي تتسبب باللاشمانيا الحشوية والتي تنقلها الكلاب المصابة، لافتاً إلى ضرورة تعاون المؤسسات الخدمية والبلديات والبيئة في ترحيل القمامة ومكافحة ظاهرة الكلاب الشاردة لافتاً أنه جرى تشخيص حوالي 8 إصابات جديدة باللاشمانيا منذ بداية العام الحالي.