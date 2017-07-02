100عنصر متبقٍ من داعش..القوات العراقية تواصل التقدم في المدينة القديمة بالموصل

حررت القوات العراقية أمس السبت حي الشفاء في الساحل الأيمن للموصل بالكامل، ووصلت إلى ضفة نهر دجلة، وفق ما أكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت.



وحررت القوات العراقية باب جديد، وسوق الأربعاء ومدرسة العبير وحي الشفاء بالكامل في الموصل القديمة، مشيراً إلى أنه نحو 100 عنصر هو العدد المتبقي لداعش في الموصل القديمة.



وحصلت اشتباكات عنيفة شرق الموصل القديمة خلال تقدم قوات الشرطة الاتحادية. ولفت إلى أن الطائرات العراقية تستهدف بكثافة فلول داعش في حي القصابين بالموصل القديمة.



واستهدفت مدفعية الشرطة الاتحادية مواقع داعش ضمن عمليات شرق الموصل القديمة. كما لفت إلى أن العمليات العسكرية في الموصل القديمة هي عراقية خالصة من دون تدخل للقوات الأميركية.



ويواكب سلاح الجو العراقي تقدم القوات العراقية في الموصل القديمة، مشيرة إلى أن عناصر داعش يحاربون في مساحة لا تتجاوز ألـ 600 متر في الموصل القديمة، لافتة إلى أن عناصر داعش يعمدون إلى اشعال الحرائق بشتى الوسائل لإعاقة عمل سلاح الجو في الموصل القديمة.



من جهته، قال رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية إن "القوات العراقية شنّت عملية مباغتة ضد فلول داعش في الموصل القديمة بفتح محور بـ3 اتجاهات".



وأوضح جودت أن "الاتجاه الأول من شرق الموصل القديمة نحو الجسر الحديدي وجرى رفع العلم فوق الجسر"، ولفت إلى أنه "في الاتجاه الثاني تمّ خلاله تحرير سوق الأربعاء باتجاه شارع غازي".



كما أشار قائد الشرطة الاتحادية إلى أنه في "الاتجاه الثالث انطلق من مبنى المحافظة لتحقيق التماس مع قطعات الفرقة الثالثة".



وفي المحور الشمالي حررت القوات العراقية حي الشفاء بالكامل، وقد شرعت القطعات بعملية التفتيش لتطهير المنطقة.

بدوره، قال الفريق قوات خاصه الركن عبد الأمير رشيد يارالله قائد عمليات قادمون يا نينوى إن "قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع تعمل على تحرير الجزء الشمالي لحي الشفاء، وتسيطر على المستشفى التعليمي ابن سينا والاستشارية ومصرف الدم والطب الذري ومشروع الماء والتحليلات المرضية في الساحل الأيمن للموصل القديمة".



قوات الحشد الشعبي قالت بدورها إن "قوات اللواء ألـ 28 في الحشد الشعبي، قتلت السبت عدداً من عناصر تنظيم داعش قرب تل صفوك الحدودي بين العراق وسوريا".



وقال موفد إعلام الحشد الشعبي إن "قوات اللواء ألـ 28 في الحشد الشعبي دمرت عجلة كبيرة نوع (شفل) مقابل منطقة تل صفوك الحدودي بين العراق وسوريا، وقتلت عدداً من الدواعش كانوا بداخلها".



وقال التحالف الوطني العراقي في بيان له السبت إن "انتصارات قواتنا المسلحة تشكل ملحمة تاريخية عظمى وتوثق أرقى صور التلاحم الوطني".

المصدر: الميادين