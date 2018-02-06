100 ورشة للألبان غير مرخصة لا تخضع للرقابة الصحية والتموينية في حمص

بين مدير عام شركة ألبان حمص محمد حماد أن الشركة حققت نسبة تنفيذ 40 بالمئة من خطتها الإنتاجية والتسويقية لعام 2017، موضحاً أن الخطة الإنتاجية التي كانت مقررة للشركة خلال العام الماضي 4.5 مليارات ليرة سورية بنسبة تنفيذ 100بالمئة، مشيراً إلى انخفاض واردات الشركة من الحليب الخام من القطاعين العام والخاص بنسبة كبيرة نظراً لخروج عدد من مزارع الأبقار التابعة للمؤسسة العامة للمباقر عن الخدمة ووجود عدد كبير من أماكن تربية الأبقار في المنطقة الوسطى تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة ما يتسبب بتعذر وصول الحليب الخام للشركة عدا عن عمليات التهريب للحليب ومشتقاته عبر الحدود إلى الأراضي اللبنانية وانتشار أكثر من 100 ورشة ومعمل للألبان والأجبان غير مرخصة لا تخضع للرقابة الصحية والتموينية وطرح منتجاتها بالأسواق بجودة منخفضة وغير مطابقة للمواصفات السورية لكن بأسعار أرخص من منتجات الشركة، لافتاً إلى أن كل تلك الأسباب حالت دون تنفيذ الشركة لخطتها الإنتاجية والتسويقية بنسبتها الكاملة نتيجة لانخفاض إنتاجها ومبيعاتها وتبعا ذلك انخفاض إيراداتها بحسب الخطة المقررة.

وأوضح أن الشركة وبهدف مواجهة الظروف وتجاوز الصعوبات ومواكبة الأسواق عملت على تشكيل لجان متخصصة لتطوير مبيعاتها في المحافظات السورية وزادت مبيعاتها للقطاع الخاص بنسبة 21 بالمئة من إجمالي مبيعاتها خلال عام 2017، على حين إن نسبة مبيعات الشركة للقطاع الخاص لم تتجاوز نسبة 11 بالمئة من إجمالي مبيعاتها لعام 2016.





وبين أن الشركة تمكنت بجهود عمالها وكوادرها الفنية من إدخال خط إنتاج للبن العيران في منتصف العام الماضي وتجاوزت مبيعاته أكثر من 16 مليون ليرة سورية خلال 6 أشهر، مشيراً إلى أن المنتج حقق رواجاً وإقبالاً كبيراً من التجار والمواطنين وزاد الطلب على المنتج ما دفع بالشركة لزيادة طاقة الخط الإنتاجية ليصل إلى نحو 20 ألف عبوة يومياً.





مشيراً إلى أن الشركة قامت بإعداد ودراسة جدوى اقتصادية متكاملة لاستبدال خط اللبن المعلب إلى خط ينتج عبوات اللبن المعلب واللبنة بمختلف الأحجام بحسب حاجة الأسواق، واستبدال خط الحليب المعقم إلى خط حليب معقم ضمن عبوات إضافة إلى إنشاء خط جديد لإنتاج الجبنة المطبوخة ضمن عبوات على شكل مثلثات، لافتاً إلى أن الشركة بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة تخطيط الدولة لتنفيذ خطة المشروعات الإنتاجية خلال هذا العام.





لافتاً إلى أنه تم وضع خطة عمل لعام 2018 تتضمن زيادة التدخل الإيجابي بالأسواق بمنتجات ذات جودة عالية وطرح منتجات الشركة بشكل مباشر إلى المواطنين من دون وسيط تجاري، منوهاً بأن الشركة حالياً تقوم بإجراءات تأمين سيارات مبردة لتوزيع منتجاتها ضمن الأسواق وبيعها للمواطنين بأسعار منافسة بعيداً عن استغلال التجار وبما يحقق ريعية اقتصادية أفضل للشركة.





المصدر: الوطن