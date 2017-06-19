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100 مليون ليرة لإعادة تأهيل الآليات في وحدات إدارية بالسويداء

خصصت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مبلغ 100 مليون ليرة من اعتمادات الخطة الإسعافية لزوم إعادة تأهيل الآليات في الوحدات الإدارية بالسويداء.

وأشار مدير الشؤون المالية في الأمانة العامة لمحافظة السويداء عبد السلام الجباعي اليوم إلى أنه سيتم توزيع المبالغ المخصصة على عدد من الوحدات الإدارية وذلك وفق الدراسة التي أعدت لهذه الغاية مع التركيز على الآليات العاملة بقطاع النظافة في مجلس مدينة السويداء بما يخدم رفع مستوى الخدمات المقدمة.

وكانت الوزارة خصصت الشهر الماضي بقرار من رئيس مجلس الوزراء مبلغ 300 مليون ليرة لدعم الموازنة المستقلة لمجلس محافظة السويداء لتنفيذ مشاريع خدمية للوحدات الإدارية.

سانا

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