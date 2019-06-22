10 وصايا ضروريّة للحفاظ على شباب البشرة

حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة ممكنة ومُتاحة للجميع في حال التقيّد ببعض الوصايا الضروريّة للوقاية من ظهور التجاعيد التعبيريّة، والخطوط الرفيعة، والجيوب في وقت سابق لأوانها.



1 – أضيفي لمسة إشراق إلى نظرتكِ



التخلّص من البقع البنيّة التي تظهر عادةً في محيط العينين يتمّ بواسطة الكريمات المبيّضة، والمواظبة على استعمال مستحضرات حماية من الشمس على هذه المنطقة الحسّاسة من الوجه.



2 – عزّزي ترطيب بشرتكِ



من الضروري تبنّي عادة الترطيب المكثّف واليومي للبشرة، بهدف مساعدتها على أن تقوم بوظيفتها الحامية والمقاومة للاعتداءات الخارجيّة.



3 – إدعمي التجدد الليلي للبشرة



يُنصح باستعمال كريم ليلي مقاوم لعلامات الشيخوخة المبكرة يتمتع أيضاً بمفعول مجدّد للبشرة.



4 – لا تهملي استعمال الأمصال المغذّية



تبنّي عادة استعمال المصل المغذي في روتينكِ التجميلي اليومي.



5 – عناية خاصة عندما تحتاجها بشرتكِ



يُنصح باختيار مستحضرات عناية خاصة بالبشرة الحسّاسة تكون مزوّدة بعوامل معززة لشبابها.



6 – قوّي بنية بشرتكِ



تفقد بشرتنا من الكولاجين المقوّي لبنيتها مع مرور الوقت، ولذلك فهي تحتاج إلى مساعدة في هذا المجال عبر استعمال أمصال تؤمّن لها حاجتها من الكولاجين الضرورية.



7 – نشّطي آليّة تجدّد البشرة



يمكن الاستعانة بالأمصال والكريمات المجددة إضافة إلى الاستعانة بالعلاجات التجميليّة المتوفرة في معاهد التجميل، والمخصّصة لتنشيط آليّة تجدد البشرة وحمايتها من الشيخوخة المبكرة.



8 – خفّفي من ظهور التجاعيد



يساهم التقاط البشرة للضوء في التخفيف من ظهور التجاعيد عليها. إلّا أنّ الجلد يفقد هذه القدرة مع مرور الأيام ويصبح بحاجة إلى أنواع مستحضرات العناية المعزّزة لإشراق البشرة.



9 – إهتمّي بكثافة بشرتكِ



تحتاج بشرتنا إلى مستحضرات عناية تكون غنيّة بمكوّنات تعزّز إنتاج الدهون في الجلد، ممّا يساعد على مقاومة الترهل.



10 – نظام غني بالبروتينات



إختاري كريماً مضاداً للتجاعيد يعمل على تعزيز إنتاج بروتينات الشباب في البشرة.