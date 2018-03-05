10 مهن سيموّلها مصرف التسليف الشعبي.. تعرفوا إليها !

وعن أصحاب المهن والحرف المستهدفين في هذا البرنامج التمويلي الجديد، أوضح الدكتور حمره أنها تشمل جميع الصناعات الحرفية التي لها سجل حرفة صناعية، إلى جانب الحرف والمهن التي لها تنظيم نقابي خاص بها، وهم الأطباء والأطباء البيطريون، ودور الأشعة والمخابر والصيادلة والصيادلة الزراعيون، إضافة إلى المعاهد والمدارس الخاصة ودور الحضانة، والمشافي الخاصة القائمة حصراً، أي التي لا يُراد تأسيسها، مع إشارته إلى أن هذه القائمة مرشحة للتوسع مستقبلاً عبر إضافة نشاطات تجارية وصناعية ومشاريع أخرى.

وعن أصحاب المهن والحرف المستهدفين في هذا البرنامج التمويلي الجديد، أوضح الدكتور حمره أنها تشمل جميع الصناعات الحرفية التي لها سجل حرفة صناعية، إلى جانب الحرف والمهن التي لها تنظيم نقابي خاص بها، وهم الأطباء والأطباء البيطريون، ودور الأشعة والمخابر والصيادلة والصيادلة الزراعيون، إضافة إلى المعاهد والمدارس الخاصة ودور الحضانة، والمشافي الخاصة القائمة حصراً، أي التي لا يُراد تأسيسها، مع إشارته إلى أن هذه القائمة مرشحة للتوسع مستقبلاً عبر إضافة نشاطات تجارية وصناعية ومشاريع أخرى.

أما فيما يتعلق بسقف التمويل، لم يخف مدير عام المصرف أن أصحاب المهن والحرف المستهدفين لن يحصلوا جميعاً على القدر نفسه من التمويل، بل طبيعة المهنة هو من يتحكم بالحد الأقصى للإقراض، لافتاً إلى أن اللجنة التي أعدت التعليمات التنفيذية راعت طبيعة المهنة أو الحرفة، لذلك حددت مبلغ 25 مليون ليرة سورية كأعلى سقف لتمويل أصحاب المخابر والمشافي، أما بقية الأنشطة الحرفية والمهنية فلن يتجاوز سقف التمويل الخاص بها 10 ملايين ليرة سورية.

أما فيما يتعلق بسقف التمويل، لم يخف مدير عام المصرف أن أصحاب المهن والحرف المستهدفين لن يحصلوا جميعاً على القدر نفسه من التمويل، بل طبيعة المهنة هو من يتحكم بالحد الأقصى للإقراض، لافتاً إلى أن اللجنة التي أعدت التعليمات التنفيذية راعت طبيعة المهنة أو الحرفة، لذلك حددت مبلغ 25 مليون ليرة سورية كأعلى سقف لتمويل أصحاب المخابر والمشافي، أما بقية الأنشطة الحرفية والمهنية فلن يتجاوز سقف التمويل الخاص بها 10 ملايين ليرة سورية.