10 مهن سيموّلها مصرف التسليف الشعبي.. تعرفوا إليها !
أنجز مصرف التسليف الشعبي التعليمات التنفيذية الناظمة لتمويل عدد من المهن والحرف وذلك تنفيذاً لتوجيه مجلس النقد والتسليف بإضافة هذه الشريحة إلى الخطة التسليفية لدعم العاملين في هذا القطاع ودعم مشاركتهم في تنشيط الاقتصاد.
وكشف مدير عام المصرف الدكتور محمد إبراهيم حمره في تصريح خاص أن مجلس إدارة المصرف أقر التعليمات التنفيذية لمنح قروض لأصحاب المهن والحرف وبانتظار موافقة مجلس النقد والتسليف عليها أو تعديلها بما يرتئيه ويحقق الغاية المرجوة منها.
وعن أصحاب المهن والحرف المستهدفين في هذا البرنامج التمويلي الجديد، أوضح الدكتور حمره أنها تشمل جميع الصناعات الحرفية التي لها سجل حرفة صناعية، إلى جانب الحرف والمهن التي لها تنظيم نقابي خاص بها، وهم الأطباء والأطباء البيطريون، ودور الأشعة والمخابر والصيادلة والصيادلة الزراعيون، إضافة إلى المعاهد والمدارس الخاصة ودور الحضانة، والمشافي الخاصة القائمة حصراً، أي التي لا يُراد تأسيسها، مع إشارته إلى أن هذه القائمة مرشحة للتوسع مستقبلاً عبر إضافة نشاطات تجارية وصناعية ومشاريع أخرى.
أما فيما يتعلق بسقف التمويل، لم يخف مدير عام المصرف أن أصحاب المهن والحرف المستهدفين لن يحصلوا جميعاً على القدر نفسه من التمويل، بل طبيعة المهنة هو من يتحكم بالحد الأقصى للإقراض، لافتاً إلى أن اللجنة التي أعدت التعليمات التنفيذية راعت طبيعة المهنة أو الحرفة، لذلك حددت مبلغ 25 مليون ليرة سورية كأعلى سقف لتمويل أصحاب المخابر والمشافي، أما بقية الأنشطة الحرفية والمهنية فلن يتجاوز سقف التمويل الخاص بها 10 ملايين ليرة سورية.
وبالنسبة لمدة التمويل، أكد الدكتور حمره أن الغاية من الإقراض هي من ستتحكم بالمدة، ولكن المصرف حدد في التعليمات التنفيذية ألا تتجاوز مدة التمويل لأي مهنة أو حرفة 5 سنوات، موضحاً أن التمويل سيكون مقابل كفالات عينية وشخصية، إلا أن تحديد نوعيتها بدقة يتوقف على حجم مبلغ القرض، وكذلك الفائدة، إذ جدد مدير عام المصرف تأكيده أنها ستكون مقبولة، مع إشارته إلى أن هذه النقطة بالذات ما زالت قيد المناقشة ولم يتم التوصل إلى معدل فائدة محدد، فالمصرف اقترح أكثر من نسبة، ولكن مجلس النقد والتسليف هو من سيوافق على اعتماد معدل فائدة محدد سواءً من ضمن الخيارات التي وضعها المصرف، أو ربما يضع معدلاً يراه مناسباً بعيداً من المعدلات التي اقترحها المصرف.
وختم الدكتور حمره تصريحه بالقول: إنه فور وصول موافقة مجلس النقد والتسليف على التعليمات التنفيذية سيقوم المصرف بالإعلان عن استعداده لتلقي طلبات التمويل من قبل الراغبين وفق إجراءات ميسرة سيضمنها المصرف لعملائه بعيداً عن المعايير المعتمدة للإقراض من قبل مجلس النقد والتسليف.
المصدر: تشرين
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