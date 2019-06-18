10 أيام تفصل عن خرق الاتفاق النووي

على وقع التوتر المتصاعد في الخليج، يتواصل الحراك الديبلوماسي بين طهران وبعض العواصم، مترافقاً مع تقلّص أمد المهلة الزمنية التي أنذرت إيران بأن انتهاءها من دون إجراءات أوروبية تلبّي مصالح طهران، سيجعلها تقْدِم على إجراءات نووية جديدة أعلن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية واحداً منها، مؤجلاً الإفصاح عن الباقي إلى السابع من الشهر المقبل، حيث ينتهي موعد الاختبار الإيراني لأوروبا.



لم تفوّت طهران فرصة منذ الثامن من أيار 2019، إلا وأكدت فيها أن مهلة الـ60 يوماً التي منحتها لأوروبا، ابتداءً من ذلك التاريخ، لن تُجدَّد، إذا لم تفِ الأخيرة بالوعود التي قدمتها لإيران في سبيل بقائها ملتزمة بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية ربيع العام الماضي. الإصرار الإيراني على السابع من الشهر المقبل كموعد لنهاية تلك المهلة كان من أبرز الأمور التي توقف عندها أمس المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي. أثناء مؤتمر صحافي، حذر الأخير، بلا لبس، من أن عدم تطبيق أوروبا التزاماتها قبل التاريخ المنتظر سيدفع بلاده نحو «تشغيل المفاعل النووي المغلق في آراك»، فضلاً عن أنها «سترفع نسبة تخصيب اليورانيوم وفقاً للحاجة الفنية». وأعلن في الوقت ذاته «حاجة مفاعل طهران ليورانيوم مخصب بنسبة 20 %»، الأمر الذي سُيعيد في حال حدوثه البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل تشرين الثاني 2013 (موعد توقيع الاتفاق النووي الأول في جنيف). وهذا ما أفصحت طهران عن جاهزيتها له بحسب تصريحات كمالوندي، التي أرادت طهران من خلالها «تجديد تهديداتها لأوروبا، نتيجة عدم أخذها مهلة الـ60 يوماً على محمل الجد»، وفق ما يعتقد رئيس تحرير النسخة العربية لوكالة «مهر» الإيرانية، محمد مظهري، الذي جزم في حديثه إلى «الأخبار» بأن «أوروبا لم تتقدم تجاه إيران بأي خطوة ملحوظة تحافظ عبرها على الاتفاق النووي». ورأى أن «التهديدات التي أطلقها الناطق باسم هيئة الطاقة الذرية، إنما هي لتذكير أميركا وأوروبا بأن إيران جادة في تنفيذ ما توعدت به».



كمالوندي، وعلى رغم تحذيره الأوروبيين من أن «الصبر الاستراتيجي لإيران لن يطول»، فإنه لم يفصح عن طبيعة قرارات طهران المنتظرة بعد انتهاء مهلة الستين يوماً، وهذا ما أرجعه مظهري إلى «سياسة طهران غير الاستباقية»، التي تأتي برأيه كـ«رد فعل على سلوك الأطراف الآخرين في المعادلة». وأوضح ذلك بالقول إن «إحجام طهران عن الإفصاح عن خطواتها المنتظرة، يأتي بسبب إمكانية تراجعها عن تلك الوعود في حال وفى الطرف الآخر بالتزاماته». وفي هذا الإطار، دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأوروبيين إلى «استغلال هذه الفرصة الزمنية القصيرة للقيام بأدوارهم». وأضاف خلال استقباله السفير الفرنسي الجديد أن بلاده صبرت وتعاملت «بضبط النفس، وذلك نزولاً عند طلب فرنسا ودول الاتحاد الاوروبي»، لكنه في الوقت نفسه بيّن لضيفه الفرنسي أن خروج طهران من الاتفاق «لن يكون في صالح أحد».



خيار الخروج من الاتفاق النووي، وإن كانت طهران لا تريد الذهاب إليه حالياً، إلا أنها في المقابل تتجه بقوة لاتخاذ قرار بخرق الاتفاق بعد 10 أيام، عندما يتجاوز اليورانيوم المخصّب لديها سقف الـ300 كلغ الذي قيّدها به الاتفاق النووي الموقّع صيف العام 2015. مضمون المؤتمر الصحافي الذي عقدته هيئة الطاقة الذرية من داخل مفاعل آراك للماء الثقيل، لم يمرّ عبر أسماع بعض أطراف الاتفاق النووي من دون تعليق. فبمجرد انتهاء المؤتمر، سارع المتحدث باسم الكرملين الروسي إلى الاستشهاد بمواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تؤكد التزام إيران بالاتفاق النووي، الأمر الذي يطرح تساؤلاً عن حقيقة وجود تنسيق إيراني مع روسيا والصين يسبق أي خطوات نووية جديدة قد تقدم عليها طهران. تنسيق يؤكد مظهري وجوده، «إلى جانب أن إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل ما تنوي القيام به»، معللاً ذلك بـ«حاجة إيران لمسايرة روسيا والصين في هذا الصراع، محاولةً الاستفادة منهما في مواجهتها مع أميركا وأوروبا».



من جهة أخرى، أفصحت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، عن سعيها لاستمرار الاتفاق النووي واستفادة إيران من الآلية المالية، مقرّةً في الوقت نفسه بالتزام إيران حتى الآن بالاتفاق النووي وفقاً للتشجيعات والثقة الأوروبية. في المقابل، أعلنت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن بلادها ستبحث «جميع الخيارات» إذا انتهكت إيران تعهداتها في الاتفاق النووي، كاشفة عن عقد اجتماع لمسؤولين أمنيين بريطانيين لبحث ملف إيران. وأضافت أن «بلادها تريد حلولاً ديبلوماسية لخفض التوتر مع إيران». أما المتحدث باسم الحكومة الألمانية فحثّ إيران على الأخذ بالالتزامات المحددة في الاتفاق. في واشنطن، علّق متحدث باسم مجلس الأمن القومي بأن «خطط التخصيب الإيرانية ممكنة فقط لأن الاتفاق النووي المروع لم يؤثر على قدراتها ... لقد أوضح الرئيس (دونالد) ترامب أنه لن يسمح لإيران مطلقاً بتطوير أسلحة نووية. يجب أن يواجه الابتزاز النووي للنظام بضغوط دولية متزايدة». أما في تل أبيب، فرأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه «إذا نفذت إيران تهديداتها، فعلى المجتمع الدولي تفعيل آلية العقوبات المحددة سلفاً على الفور»، وأضاف مهدداً: «على أي حال، إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية».



يشار إلى أن طهران شهدت حراكاً ديبلوماسياً منذ منتصف الأسبوع الماضي، بدأ باستقبالها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وبعده رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قبل لقاء منسقة السياسة الخارجية الأوروبية هيلغا شميد بنائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. لكن على الرغم من النشاط المذكور، فإن طهران أتبعته بإعلان أمس، بدأت عبره التأسيس لما بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً، وهذا ما يعدّه متابعون دليلاً إضافياً على أن جهود الوساطة لم تؤت أكلها.



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