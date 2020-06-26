10 آلاف مواطن فتحوا حسابات لبيوع العقارات والمركبات في «العقاري» خلال 4 أشهر
صرّح مدير المعلوماتية في المصرف العقاري، مجد سلوم بأنه تم فتح أكثر من 10 آلاف حساب لبيوع العقارات والمركبات، في المصرف، منذ بدء تطبيق القرار في منتصف شباط الماضي.
وبيّن أنه يتم قبول حسابات الموظفين الموطّنة رواتبهم لدى المصرف العقاري، وقبول مبلغ 2000 ليرة في الحساب لعدم إغلاقه، وهناك تخصيص جزء مهم من موظفي المصرف لفتح الحسابات وتبسيط إجراءاتها.
ونوّه بأن الصعوبات التي تواجه العديد من المواطنين عند فتح تلك الحسابات، لدى بعض المصارف، أسهم بخلق ازدحام وضغط شديد على فروع العقاري.
واشتكى مواطنون عن وجود صعوبات عند فتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والمركبات، لدى بعض المصارف الخاصة.
ومن تلك الصعوبات، الاعتذار أو رفع الحدّ الأدنى لفتح الحسابات، أو الانتظار لفترة تتجاوز عشرة أيام أحياناً.. وغيرها.
ودخل قرار الإلزام بفتح الحسابات حيّز التطبيق، منذ أكثر من 4 أشهر، واشترطت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي حينها على المصارف تبسيط الإجراءات المتبعة عند فتح الحسابات المصرفية، والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية.
الوطن