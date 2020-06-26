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10 آلاف مواطن فتحوا حسابات لبيوع العقارات والمركبات في «العقاري» خلال 4 أشهر

صرّح مدير المعلوماتية في المصرف العقاري، مجد سلوم بأنه تم فتح ‏أكثر من 10 آلاف حساب لبيوع العقارات والمركبات، في المصرف، منذ بدء ‏تطبيق القرار في منتصف شباط الماضي‎.‎

وبيّن أنه يتم قبول حسابات الموظفين الموطّنة رواتبهم لدى المصرف العقاري، ‏وقبول مبلغ 2000 ليرة في الحساب لعدم إغلاقه، وهناك تخصيص جزء مهم من ‏موظفي المصرف لفتح الحسابات وتبسيط إجراءاتها‎.‎

ونوّه بأن الصعوبات التي تواجه العديد من المواطنين عند فتح تلك الحسابات، لدى ‏بعض المصارف، أسهم بخلق ازدحام وضغط شديد على فروع العقاري‎.‎

واشتكى مواطنون عن وجود صعوبات عند فتح حسابات مصرفية للبيوع ‏العقارية والمركبات، لدى بعض المصارف الخاصة‎.‎

ومن تلك الصعوبات، الاعتذار أو رفع الحدّ الأدنى لفتح الحسابات، أو الانتظار ‏لفترة تتجاوز عشرة أيام أحياناً.. وغيرها‎.‎

ودخل قرار الإلزام بفتح الحسابات حيّز التطبيق، منذ أكثر من 4 أشهر، واشترطت ‏لجنة إدارة مصرف سورية المركزي حينها على المصارف تبسيط الإجراءات ‏المتبعة عند فتح الحسابات المصرفية، والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية‎.‎
الوطن