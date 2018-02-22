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10 آلاف شركة سورية لها مواقع على الإنترنت

 

كشفت مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مادلين الشلي أن عدد الشركات المسجلة على مواقع شبكة الانترنت في سورية نحو 10 آلاف شركة، مؤكدة أن سورية هي الأقل بين دول العالم بأسماء الدول المسجلة للشركات على مواقع الشبكة.
وفي كلمة لها في ندوة الأربعاء التجاري أضافت الشلي: “كلفة التسجيل والرسوم في سورية هي الأقل بين الدول العربية والأجنبية ولا تتعدى 3 آلاف ليرة سنوياً للرسم”، وأشارت إلى العديد من المشكلات على مدى السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بالنطاقات المستضافة في بلدان مختلفة غير النطاق الوطني، موضحة أنه تم إلغاء الكثير من هذه الاستضافات خارج سورية ولم تستطع الهيئة تقديم أي خدمة لهؤلاء.

وأضافت الشلي: “كما لم تتمكن الهيئة من استرجاع بيانات بعض الشركات والتجار بسبب عدم خضوع هذه النطاقات للاتفاقيات الدولية بعكس النطاق الرسمي المعتمد حالياً في سورية”.

من جهته رأى عضو مجلس إدارة غرفة دمشق منار الجلاد أن دخول الإيميل إلى سورية وفر حجماً وقيماً كبيرة من الفواتير والورق واستخدام الفاكس التقليدي لاستخدام الشبكة.

المصدر: الوطن

 

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