‬هجوم انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول

قال مسؤولو أمن إن تفجيرا انتحاريا وقع في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الثلاثاء، مضيفين أن هناك مخاوف من احتمال سقوط قتلى وجرحى.



وذكرت مصادر لرويترز أن الانفجار وقع عند بوابة أكاديمية المارشال فهيم العسكرية، وهي جامعة للدفاع تديرها الحكومة، فيما لم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.



وكان الجيش الأمريكي ومسؤولان أفغانيان بارزان قد أعلنوا، الأحد الماضي، إن جنديين أمريكيين وجنديا أفغانيا قتلوا عندما فتح شخص يرتدي زي قوات الأمن الأفغانية النار عليهم بسلاح رشاش في شرق البلاد.



وحسب "رويترز" وقع الهجوم، الذي استهدف قوة مشتركة من الجنود الأمريكيين والأفغان، يوم السبت في منطقة شيرزاد بإقليم ننكرهار وتسبب أيضا في إصابة ستة جنود أمريكيين وثلاثة جنود أفغان.



وقال الكولونيل سوني ليجيت المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان إن تبادلا لإطلاق النار وقع إثر ذلك وأسفر عن مقتل المهاجم.