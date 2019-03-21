”السورية للتجارة” تطرح ١٢٠ طن بطاطا بسعر ٣٣٠ ليرة

طرحت المؤسسة السورية للتجارة، اليوم الأربعاء، مائة وعشرين طناً من مادة ‏البطاطا بسعر /330/ ليرة سورية في جميع صالاتها ومنافذ بيعها بـ دمشق، وذلك ‏تنفيذاً لما أعلنه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أمس أمام ‏أعضاء مجلس الشعب.

‏وأكد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أن هناك خمسة آلاف طن ‏من مادة البطاطا تم التعاقد على استيرادها وتصل تباعاً ويتم طرحها مباشرة عبر ‏صالات السورية بجميع محافظات القطر.

‏وأوضح نجم أن صالات المؤسسة بدأت أيضاً ببيع مادة الخبز بمواصفات ونوعية ‏جيدتين.‏