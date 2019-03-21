”السورية للتجارة” تطرح ١٢٠ طن بطاطا بسعر ٣٣٠ ليرة
طرحت المؤسسة السورية للتجارة، اليوم الأربعاء، مائة وعشرين طناً من مادة البطاطا بسعر /330/ ليرة سورية في جميع صالاتها ومنافذ بيعها بـ دمشق، وذلك تنفيذاً لما أعلنه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أمس أمام أعضاء مجلس الشعب.
وأكد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أن هناك خمسة آلاف طن من مادة البطاطا تم التعاقد على استيرادها وتصل تباعاً ويتم طرحها مباشرة عبر صالات السورية بجميع محافظات القطر.
وأوضح نجم أن صالات المؤسسة بدأت أيضاً ببيع مادة الخبز بمواصفات ونوعية جيدتين.