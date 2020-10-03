” توزيع فيش”: تجربة جديدة في المخابز للتخفيف من الازدحام

صرح مدير المؤسسة السورية للمخابز زياد هزاع بأنه بدأ تطبيق تجربة جديدة في المخابز للتخفيف من الازدحام من خلال توزيع فيش للمواطنين بعدد ربطات الخبز المستحقة للأسرة بنظام الشرائح في البطاقة الإلكترونية، ومن ثم أخذ الفيش إلى نافذة البيع لاستلام ربطات الخبز وتسديد ثمنها.



وتم البدء بالتجربة في مخبز الشيخ سعد في المزة بدمشق لكونه من المخابز المزدحمة في أغلب الأوقات فهو يحتوي على خطي إنتاج ويصل إنتاجه إلى نحو 24 طن خبز يومياً، والهدف من العملية هو تسريع عملية البيع



وأضاف: «سيتم تعميم التجربة على المخابز المزدحمة في دمشق مثل مخابز الأمين وباب توما والشيخ ومخبز الشريبيشات، وفي المرحلة الثانية سنقوم بتخصيص موظف للمحاسبة واستلام ثمن الخبز بعد قطع الفيش وبذلك نمنع الازدحام أمام المخابز، ولاحقاً سيتم تطبيق التجربة في باقي المحافظات على المخابز التي تعاني من الازدحام».





«الوطن»