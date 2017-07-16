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“واتساب” تصدر تحديثاً جديداً يتيح مشاركة أي نوع من الملفات

أصدر تطبيق “واتساب” تحديثاً جديداً لمستخدميه العالميين يتيح لهم مشاركة أي نوع من الملفات مع المستخدمين الآخرين.
ونقلت صفحة “over tech” أن “واتساب” بدأ بمشاركة الملفات لأول مرة في العام الماضي إلا أنه اقتصر على ملفات pdf، والملفات النصية.“واتساب” تصدر تحديثاً جديداً يتيح مشاركة أي نوع من الملفات
وأكدت الصفحة أنه في الشهر الماضي أشار بعض المستخدمين إلى تحديث في التطبيق يسمح لهم بمشاركة أي ملف مخزن على الجهاز سواء على أندرويد او آي أو أس، او نسخة الويب.
وأضافت الصفحة أنه عادةً ما يصدر تطبيق التراسل المميزات الجديدة بشكل تدريجي لضمان أن كل شيء يعمل، ولكن يبدو أن ميزة مشاركة الملفات أصبحت جاهزة تماماً.
ويُظهر أحدث إصدار للتطبيق على نظام أندرويد أن الميزة متاحة للجميع، كما تشير بعض التقارير، إلى أن الميزة قد وصلت أيضاً إلى نظام آي أو أس، إلا ان الميزة لم يجر ذكرها ضمن ملاحظات الإصدارة الأخيرة في متجر آبل للتطبيقات.

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