“واتسآب” يدعم استخدام حساب واحد على عدة أجهزة قريباً

يعمل تطبيق “واتسآب” على تطوير ميزة تسمح لمستخدميه باستخدام نفس الحساب على أجهزة مختلفة في وقت واحد دون الاعتماد على الجهاز الرئيسي لمدة شهرين



وبحسب تقرير لموقع “WABetaInfo” المختص بتحديثات “واتساب، فإن ميزة الأجهزة المتعددة في المرحلة الأخيرة من طرحها لمستخدمي الإصدار التجريبي من “أندرويد”، حيث قال التقرير إن “الخطة التالية لتطبيق “واتسآب” تتمثل في منح مختبري الإصدارات التجريبية إمكانية استخدام هذه الميزة”.



ولفت التقرير إلى أنه “في الوقت الذي لا تزال بعض الميزات المتعلقة بخيار الأجهزة المتعددة غير جاهزة، فإن الميزات الهامة مثل خيار مزامنة سجل الدردشة، وكتم الدردشات، وتمييز تسليم الرسائل وما إلى ذلك جاهزة للتشغيل”.



وبين التقرير أنه “بمجرد تمكين هذه الميزة، ستكون جميع الأجهزة متزامنة وأي إجراء يتم اتخاذه من جهاز يتم نسخه تلقائيًا على جميع الأجهزة الأخرى”



وتشير التوقعات إلى أن الميزة الجديدة ستدعم تنشيط حساب واحد على 4 أجهزة ، بعد أن اقتصر التطبيق على تشغيل حساب المستخدم على جهاز واحد فقط، مع إمكانية استخدامه عبر الحواسيب من خلال تقنية مسح الرمز.