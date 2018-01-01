“هيئة المفاوضات” التابعة للرياض تعلن مقاطعتها مؤتمر سوتشي

وكانت “الهيئة” طلبت مزيدا من الوقت لحسم موقفها، حتى أعلنت رفضها المشاركة في المؤتمر مساء أمس الجمعة، مع الإشارة إلى إمكانية حضور “شخصيات” منفردة منها إذا تلقت دعوة شخصية، حسب ما نقلت وسائل إعلام معارضة.