“هيئة المفاوضات” التابعة للرياض تعلن مقاطعتها مؤتمر سوتشي
أعلنت “هيئة المفاوضات العليا” المعارضة المنبثقة عن اجتماع الرياض مقاطعتها لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية يومي 29 و 30 الشهر الجاري.
وكانت “الهيئة” طلبت مزيدا من الوقت لحسم موقفها، حتى أعلنت رفضها المشاركة في المؤتمر مساء أمس الجمعة، مع الإشارة إلى إمكانية حضور “شخصيات” منفردة منها إذا تلقت دعوة شخصية، حسب ما نقلت وسائل إعلام معارضة.
وأتى إعلان “الهيئة” عدم مشاركتها عقب انتهاء اجتماع فيينا الذي استمر يومين، فيما أشار أحد أعضائها إلى أن القرار اتخذ بعد “مفاوضات ماراتونية” مع دول معنية بالملف السوري، دون أن يذكر من هي الدول.
المصدر : وكالات
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