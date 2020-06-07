“هآرتس” تكشف جريمة للاحتلال الإسرائيلي بحق سوريين في الجولان المحتل

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية في تقرير نشرته مؤخراً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم منزلاً في الجولان السوري المحتل وقتل كل من كان فيه، حيث أشار التقرير إلى أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا يشكلوا أي خطر على جيش الاحتلال.



وأفادت “هآرتس” بأن “جنود إسرائيليين” تابعين للواء “غولاني” اقتحموا قبل أكثر من عام منزلاً سورياً وقتلوا فيه أشخاصاً لم يشكلوا خطراً على الاحتلال الإسرائيلي في الجولان.



وأضاف التقرير أنه لا يزال تاريخ تنفيذ الجريمة مجهولاً، إلا أنها وقعت قبل تموز 2018 حسب الصحيفة.



ووفقا للتحقيق، فإن سرية تابعة للواء “غولاني” بقيادة قائد الوحدة العسكرية غاي إلياهو، كانت تنفذ دورية روتينية قرب خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل، “إلا أنه في مرحلة معينة، قرر إلياهو وطاقمه الوصول إلى المنزل”.



وأوضح مصدر للصحيفة أن “القوة الإسرائيلية بدأت بإطلاق النار داخل المنزل، وقتلت اثنين أو ثلاثة من الأشخاص الذين تواجدوا فيه”، وبعد ذلك “خرج الجنود ركضاً إلى الأراضي المحتلة، وأبلغوا عن الاشتباك وأنهم تعرضوا لإطلاق نار”.