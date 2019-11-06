“نجمة الصبح” يفوز بـ”تانيت الجمهور الذهبي” في قرطاج..

للمرة الثانية وفي دورتين متتاليتين ضمن مهرجان أيام قرطاج السينمائية يحظى فيلم للمخرج السوري “جود سعيد” بالتانيت الذهبي لجائزة الجمهور خلاف منافسته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة دوره “نجيب عياد”.



هذه المرة عن فيلمه “نجمة الصبح” الذي كتبه بالشراكة مع سماح قتال ويتناول ملف مخطوفات سوريات تعرضن للتعذيب خلال سنوات الحرب، وتحديداً منذ عام 2013، حيث الواقع المتوتر لوطن يعيش حالة قلق، وتتلاحق فيه الأحداث العنيفة وصراعات الخير والشر، وعبر مصير أولئك المختطفات نتابع حكاية عن الحب والمطر وأحوال البلاد.



يدور الفيلم حول ‎خلدون وعارف أخوان فرقتهما الحرب، ويعتقد كل منهما أنه يمتلك الحقيقة، فيتقاتلان وبينهما “نسمة” و”نجمة” من أجل حلم لا سبيل إليه، كما يُلقى الشريط الضوء عن الفقد وقسوته وألم الانتظار، ويستعرض قصص الفقراء الذين يعبّدون بأحزانهم لمعة الأمل في شمس الغد، وبين ال‎حبّ والموت من سينتصر كي تستقيم الحياة.



عُرض الفيلم ضمن المهرجان ثلاث مرات وكانت ردود الفعل إيجابية من قبل الجمهور والنقاد، وعن ذلك قال المخرج جود سعيد: بالنسبة لي شيء عظيم أن يحصد فيلمي أصعب جائزة ضمن مهرجان قرطاج السينمائي في عامين متتالين، وأهدي هذا النجاح مني ومن فريق العمل إلى “عقبة عز الدين” ولـ”نجيب عياد” الذي أصر على مشاركتي للمرة الثالثة.



وأضاف صاحب “مطر حمص”: ضمن مسابقة الجمهور يتم التصويت على كل الأفلام، من قبل 1800 شخص، وبعد أن استأذنا إدارة المهرجان حيث حصل فيلمنا على 1200 صوت بفارق لا يقل عن الـ500 صوت عن أقرب المنافسين”





يذكر أن الفيلم إنتاج المؤسسة العامة للسينما وهو من بطولة: محمد الأحمد، حسين عباس، لجين اسماعيل، نسرين فندي، كرم الشعراني، يوسف المقبل، مأمون الخطيب، رنا جمول، علي رمضان، علا سعيد، ساندي نحاس، نادر عبد الحي، علياء سعيد، نوار سعد الدين، سارة صدقي، وناديا صدقي.



ويضم طاقم العمل مدير التصوير الراحل “عقبة عزّ الدّين”، مدير الإنتاج: سامر رحّال، مونتاج: رؤوف ظاظا، تعاون فني: وائل عز الدين، صوت: مهدي رحيم زاده، موسيقى: سمير كويفاتي، تصميم الصوت: رنا عيد ولمى صوايا، ميكساج: فلوران لافالييه، ديكور: سلمى حويجة، إكسسوار: إنانا ظفور، فوتوغراف: أشرف زينة، ستايلست: ريا قطيش، مساعد مخرج أول: علي إبراهيم.



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