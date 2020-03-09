“ناسا” تزرع خس مضاد للسرطان في الفضاء

قالت وكالة “ناسا” الأميركية للفضاء، إنها تمكنت من زراعة خس مضاد للسرطان بنجاح في الفضاء.



وتأتي عملية الزراعة، ضمن سلسلة تجارب علمية تجريها الوكالة على متن محطة الفضاء الدولية.



وكشفت الاختبارات التي أجريت على الخس الفضائي أنه خال من الأمراض، ويحمل قيمة غذائية أكبر من نظيره المزروع على الأرض.



ووجد العلماء ضمن النتائج أن الخس الفضائي أغنى بالبوتاسيوم والصوديوم والفسفور والسلفور والزنك، ويتحلى بخصائص مضادة للفيروسات وللسرطان أيضا.



ويعود الخس الذي زرعه رواد الفضاء لفصيلة “ريد رومين”، ويزرع الخس في أحواض مخصصة للزراعة في الفضاء، حيث شكل الخس والأحواض معا، ما يشبه حديقة فضائية في قلب محطة الفضاء الدولية.



وكانت “ناسا” نشرت نهاية شباط الماضي تغريدة عبر حسابها على “تويتر” قالت فيها إن الخس تم حصاده وسيرسل إلى الأرض لإجراء الاختبارات عليه.



وزرع الخس على متن المحطة الفضائية الدولية لأول مرة في العام 2014، واحتاج نمو النبات نحو 15 شهرا.



يذكر أن “ناسا” ذكرت أن للموضوع فوائد نفسية، إضافة إلى القدرة على زراعة وتناول الأغذية الطازجة في الفضاء، لأن رواد الفضاء بحسب الوكالة، سيشعرون بأنهم حققوا شيئاً ايجابياً، كما أنهم سيتلذذون بطعم أطباق جديدة.



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