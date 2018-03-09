“ميليا”.. دفء الخشب باكسسوارات عصرية

يعتمد فريق عمل مشروع “ميليا” الذي أسسه الشابان “هبة حداد وبهاء حسن” على دفء الخشب وأناقته لإنجاز تصاميم عصرية مغايرة للسائد تجتذب الأنظار إلى أفكارها الفريدة وصنعها المتقن لتكون بمثابة هدايا مميزة تخص مناسبات عدة بأسعار رمزية تشجع على اقتنائها.





وبينت المهندسة هبة أن المشروع يتخصص بصناعة الاكسسوارات المتنوعة باستخدام الخشب كمادة أولية مع اختيار تصاميم وأشكال عصرية تختلف في أفكارها عن النماذج النمطية المتداولة في السوق المحلية وهذا ما جعل الفكرة جديدة وتحمل بصمة خاصة بها.





ولفتت إلى أن منتجات المشروع تتنوع بين القلادات والأساور وحمالات المفاتيح واكسسوارات الشعر وجميعها مصنوع من مادة الخشب مؤكدة أن خامة الخشب تمنح القطعة الفنية الدفء والحميمية والأناقة بالإضافة إلى اللمسة الجمالية الخاصة باعتبارها مادة طبيعية خالصة.





كذلك فإن اسم المشروع جاء حسب قولها تلبية لرغبة الشريكين باختيار ما يعبر عن الأناقة والجمال والبساطة في آن معا حيث وقع الاختيار على “ميليا” وهو اسم زهرة من أزهار الجنة.





بدوره أشار بهاء وهو طالب في كلية الطب إلى أنه “تم تأسيس صفحة خاصة بالمشروع على الفيسبوك ما ساعد في انتشار الفكرة بسرعة كبيرة”.





وقال: “إن المشروع الذي انطلق قبل خمسة أشهر اقام معرضه الخاص في كافيه “المنى” بمدينة بانياس وتلقى دعوات للمشاركة في سلسلة معارض في المحافظات السورية” مؤكدا أن العمل مستمر للتوسع بهذه التجربة وتحقيق انتشار على مستويات أكبر.



