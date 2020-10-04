“معركة الكواتم” مستمرة في ” مخيم الهول “.. “داعش” يقتل قيادي عراقي تابع لـ “قسد”

قتل قيادي فيما يسمى بـ “الاستخبارات العسكرية” التابعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الاحتلال التركي، وذلك ضمن “مخيم الهول ” الواقع في ريف الحسكة الشرقي.



وقالت مصادر خاصة إن القيادي “مصعب العراقي”، الذي يعد واحداً من القيادات المرتبطة بمنظمة “حزب العمال الكردستاني”، قتل داخل إحدى الخيام في الجناح الأول من المخيم من خلال إطلاق النار عليه من مسافة قريبة، ونتيجة لإصابته بأربع طلقات مسدس، فإن التحقيقات الأولية لـ “الآسايش”، أشارت إلى استخدام “كاتم الصوت” لتنفيذ العملية من قبل أشخاص يعتقد بأنهم مرتبطين بتنظيم “داعش”.



وعلى إثر العملية قامت “قسد” بجمع سكان الجناح الأول من المخيم في “معلب كرة القدم”، لتنفذ عملية تفتيش واسعة في الجناح الذي حدثت فيه العملية، دون التمكن من العثور على أسلحة أو ما يشير إلى هوية المنفذين.



وكان المخيم قد شهد في ٢٦ من الشهر الماضي عملية اغتيال لأحد كوادر “الاستخبارات”، المجندين حديثاً، وهو مواطن عراقي كان قد نقل إلى “مخيم الهول”، من ريف دير الزور الشرقي قبل أن تسيطر “قسد” على المنطقة، وتمت عملية اغتياله بذات الطريقة التي قتل فيها القيادي “مصعب”.



يذكر أن “مخيم الهول”، الذي يسكنه حوالي ٦٣ ألف شخص غالبيتهم من المرتبطين بتنظيم “داعش”، يشهد نشاط متزايد لخلايا التنظيم، وجرائم قتل مستمرة بحق المدنيين الذين يخرجون عن القواعد الشرعية الخاصة بـ “داعش”، أو يعلنون معاداته.



محمود عبد اللطيف