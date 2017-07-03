“مشروعي” في السويداء يقرض 205 ملايين ليرة في ستة أشهر

استفادت نحو 3 آلاف أسرة بالسويداء خلال النصف الأول للعام الحالي من عمليات الإقراض لبرنامج صناديق تمويل المشروعات متناهية الصغر” مشروعي”.



وقال مسؤول الإقراض بالبرنامج وليد الحمود: إن قيمة القروض الممنوحة لهذه الأسر بلغت نحو 205 ملايين ليرة وتم توظيفها في تنفيذ العديد من الأعمال والمشروعات الصغيرة ودعم الطلاب الجامعيين لافتا إلى استكمال البرنامج هذا العام لتغطية مختلف القرى والتجمعات غير المستهدفة سابقا على مستوى المحافظة مع ارتفاع وتيرة الإقراضات ضمنه وزيادة تجارب العينية منها.



ولفت الحمود إلى وجود خطوات جديدة بدأ البرنامج بالسويداء العمل عليها مؤخرا ومنها تجربة لمشروع تشاركي للمرة الأولى ببلدة مفعلة بين عدة أشخاص لتصنيع المخللات والمجففات إضافة لتشكيل خمس لجان شبابية في بعض القرى المستهدفة بالبرنامج لتكون رديفة اللجان المحلية المسؤولة عن الإقراض فيها بهدف تعزيز الفكر التنموي لدى جيل الشباب.



وتعمل صناديق برنامج مشروعي غير الربحية على الإقراض دون فوائد وعبر مسارين الأول إنتاجي للمشاريع تتراوح قيمته بين 50 ألفا و 200 ألف ليرة ويستند في منحه إلى توفر فكرة عمل أو مشروع لدى طالب القرض قابلة للتنفيذ وتخدم بيئة مجتمعه الريفي مع أولوية في إعطائه للعاطلين عن العمل و الثاني تعليمي لمساعدة الطلبة الجامعيين ويبلغ سقفه 50 ألفا ويمنح لمدة تعادل سنوات الدراسة في الجامعة أو المعهد ويصرف على دفعات سنوياً.



واستهدف برنامج صناديق التمويل الخاص بالمشروعات متناهية الصغر “مشروعي” في محافظة السويداء منذ انطلاقته عام 2011 و لغاية تاريخه نحو نحو 15 ألف أسرة تم منحهم مبالغ إجمالية للمشروعات والأغراض التعليمية بقيمة نحو 860 مليون ليرة من خلال 127 صندوقا.

سانا