“كهرباء” دمشق تطلق خدمات الدفع الإلكتروني عبر الموبايل

ذكر مدير عام شركة كهرباء دمشق المهندس باسل عمر أنه في إطار خطة الشركة في تسهيل الخدمات المقدمة لجميع المشتركين أطلقت الشركة برنامج خدمات المشتركين والدفع الإلكتروني من خلال الموبايل (أندرويد) عن طريق المصرفين العقاري والتجاري.

وأوضح أن الخدمة الجديدة تتيح للمشترك الاستعلام عن الفاتورة الصادرة وتسديد ذمة المالية المترتبة على المشترك إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن التسديدات الإلكترونية وتسديدات مشترك، كما تتضمن الخدمة إدخال تأشيرة عداد في حال تعذر جلب التأشيرة من قبل الموظف المختص.



المصدر: تشرين