“قسد” تواصل اختطاف الأطفال بهدف تجنيدهم للقتال في صفوفها

تواصل “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي بعمليات خطف وتجنيد الأطفال دون سن الـ 18 في صفوفها في مناطق شمال وشمال شرق سورية.



حيث أفادت وكالة “شام” المعارضة بأن “حزب الاتحاد الديمقراطي-ب ي د” التابع لـ”قسد” اختطف طفلتين خلال أسبوع واحد في الحسكة، على الرغم من توقيعها خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال العام الماضي.



وأشارت الوسائل إلى أن “قسد” اختطف طفلة لم تتجاوز الـ 14 عاماً من قرية تل كرم التابعة لمدينة الدرباسية شمال الحسكة، بهدف تجنيدها في صفوفه.



كما اختطف طفلة تبلغ من العمر 12 سنة في بلدة عامودا شمال الحسكة بهدف تجنيدها في صفوفها.



وفي وقت سابق، أصدرت الأمم المتحدة تقريراً أكدت فيه أن “قسد” جنّدت في سورية أكثر من 313 طفلاً خلال عام 2018 فقط، وأعلنت الأمم المتحدة حينها أنها وقعت اتفاقاً مع “قسد” يمنعها من تجنيد الأطفال في صفوفها والإفراج عن الأطفال الذين اعتقلتهم مسبقاً لتعمل على تجنيدهم، في حين أنه بعد توقيع الاتفاق بأقل من شهر كشفت مصادر مقربة من “قسد” أنّ الأخيرة لا تزال تحتفظ بمئات الأطفال المجندين في صفوفها وتستمر بتجنيد غيرهم من أطفال المناطق التي تسيطر عليها.