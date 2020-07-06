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“قسد” تهدد موظفي شركة الكهرباء ومؤسسة الحبوب بالخطف

هددت “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة أمريكياً موظفي الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة السورية للحبوب الذين طردتهم من مراكز عملهم بالخطف في حال استمروا بالتظاهر وبالمطالبة بالعودة إلى عملهم.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن الموظفين الذين تجمعوا أمام مراكز عملهم قولهم: “إن عناصر قسد يقومون بتهديدهم بالخطف ويحاولون منعهم من التجمع والابتعاد عن بنائي الشركة والمؤسسة”.

كما نقلت  “سانا” أنهم مستمرون في التجمع تصميماً منهم على استعادة عملهم، داعين في نفس الوقت جميع الجهات والأطراف إلى التدخل لوقف ممارسات “قسد” التي وصفوها “بالتعسفية”.

يشار إلى أنه في 26 حزيران اقتحم عناصر من “قسد” مبنى الإدارة العامة للمؤسسة العامة “السورية للحبوب”، في مدينة الحسكة شمال شرقي سورية، وبسطوا سيطرتهم عليه وطردوا الموظفين منه، وذلك في إطار خطتهم التي تهدف إلى تحويل المنشآت العامة إلى مقرات عسكرية أمريكية لا شرعية.