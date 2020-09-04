“قسد” تغلق ١١٨ مدرسة ثانوية في الحسكة بعد طرد الكادر التدريسي والإداري منها

تواصل “قسد” التابعة للاحتلال الأمريكي انتهاكاتها واتباعها سياسة التضييق على الأهالي في محافظة الحسكة لفرض ما تريده بالقوة، ضمن المناطق التي تستولي عليها.



وكان لقطاع التعليم والتربية نصيب من هذه الممارسات عبر قيام “قسد” بدعم أمريكي بالاستيلاء على أبنية ومقار المدارس الثانوية وإغلاقها بشكل كامل في تلك المناطق لتحرم آلاف الطلاب والتلاميذ من مدارسهم.



وقالت مديرة تربية الحسكة إلهام صورخان لوكالة “سانا” إن “هذه التصرفات ستنعكس سلباً على واقع سير العملية التعليمية في عموم محافظة الحسكة وتؤدي إلى تراجع المستوى التعليمي، وتشكل عامل ضغط كبير على المدارس الحكومية المتبقية ولا سيما أن الأهالي يرفضون التعامل والتدريس بمناهج غير معترف بها أساساً ويصرون على التعلم وفق المناهج المعتمدة من وزارة التربية السورية”.



وأضافت: “مع استيلاء “قسد” على مقار الثانويات العامة في مناطق وجودها تتفاقم مشكلة التعليم في ظل وجود أعداد كبيرة من الناجحين إلى الصف العاشر “الأول الثانوي” ما يشكل ضغطاً وعبئاً كبيراً على كاهل القائمين على العملية التربوية في المحافظة”.



وبينت صورخان أن العدد الإجمالي للناجحين إلى الصف العاشر بلغ 9400 طالب وطالبة 70 بالمئة منهم في التعليم العام و30 بالمئة في التعليم المهني، واستيلاء “قسد” على الثانويات يعني حرمان الطلاب من التعلم ولا سيما أن إجمالي عدد الثانويات التي تديرها مديرية تربية الحسكة حالياً 25 فيما بلغ عدد المدارس التي أغلقتها “قسد” 118 ثانوية.



وأشارت مديرة تربية الحسكة إلى أن “قسد” أبلغت الكوادر الإدارية في المدارس الثانوية بعدم العودة إلى المدارس خلال العام الدراسي الحالي وهددتهم بالخطف والاعتقال واستولت على كل محتويات المدارس من أثاث ووسائل تعليمية تخص العملية التدريسية.



ودعت مديرة تربية الحسكة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بغية وضع حد لهذه الممارسات وإبعاد “قسد” عن التعليم بشكل نهائي، مشيرة إلى وجود رفض شعبي واستياء من تصرفاتها ومحاولتها فرض كل شيء بقوة السلاح.



وكانت “قسد” قد استولت سابقاً على مقرات مدارس التعليم الأساسي في عموم أرجاء المحافظة التي تسيطر عليها، ومنعت التدريس ضمنها وفرضت مناهج مغايرة لمناهج وزارة التربية السورية وسط رفض شعبي من الأهالي تمثل بالمظاهرات والاحتجاجات.