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“قسد” تغلق أهم معبر يربطها بالجيش السوري في محافظة دير الزور

أفادت مواقع وشبكات محلية أن ميليشيا قسد أغلقت المعبر البري الواصل بين مناطقها ومناطق سيطرة الجيش السوري في محافظة دير الزور.

وبحسب المصادر، فأن ميليشيا قسد (تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري)، أغلقت في وقت متأخر الخميس معبر الصالحية الواصل بين مناطقها ومناطق سيطرة الجيش السوري في دير الزور.

وأضافت أن قسد لم توضح، الأسباب الكامنة وراء إغلاق المعبر الحيوي بين مناطق نفوذها ومناطق نفوذ الجيش السوري، مؤكدة على أن قسد فرضت مؤخرا إجراءات مشددة على المعابر التي تربطها مع مناطق السيطرة السورية.

ويعتبر معبر الصالحية أحد أهم المعابر التي تربط بين ميليشيا قسد ومناطق سيطرة الحكومة السورية ، إذ يتنقل عبره الأهالي بين ضفتي نهر الفرات، كما يعتبر شريانا اقتصاديا لكلا الطرفين، يتم من خلاله شحن البضائع ونقلها.

يشار إلى أن قسد تمتلك أكثر من ثمانية معابر نهرية بينها وبين مناطق سيطرة الحكومة السورية في محافظة ديرالزور، وتعتمد عليها في عمليات شحن وتبادل البضائع بشكل رئيس.



وكالات

 