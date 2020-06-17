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“قسد” تعتقل عدد من المدنيين في ريف دير الزور

نفذت “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” حملة مداهمة جديدة طالت منازل المدنيين من أهالي المنطقة في ريف دير الزور الشرقي واعتقلت عدد من الشبان.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادرها تأكيدها على أن قوات “قسد” في بلدة الشحيل اعتقلت 5 مدنيين وصادرت أموالاً من منازلهم، حيث أشارت المصادر إلى أن عمليات الاعتقال تأتي بسبب رفض الأهالي لممارسات “قسد” ومطالبتهم بخروجها من مناطقهم.

وأضافت “الوطن” أن اعتقال “قسد” لهؤلاء الأشخاص المدنيين واقتيادهم إلى جهة مجهولة جاء بحجة انتمائهم لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وتواصل “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي حملات الاعتقال بحق المدنيين بعد تزايد المظاهرات التي يخرج بها أهالي تلك المناطق للمطالبة بوقف انتهاكات “قسد” بحقهم وخروجهم من مناطقهم لإعادتها إلى الدولة السورية.