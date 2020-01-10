“قسد” تشن حملة مداهمة جديدة وتعتقل مجموعة من الشبان ريف دير الزور

لا تزال سياسة الانتهاكات والاعتقالات بحق المدنيين التي تنتهجها “قوات سوريا الديمقراطية” مستمرة بحق أهالي المناطق التي يسيطرون عليها شرقي الفرات.



وأكد “المرصد” المعارض أن “قسد” نفذت فجر اليوم الخميس عملية مداهمة لمنازل واقعة في قريتي ضمان وماشخ قرب مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي.



واعتقلت “قسد” إثر هذه العملية 5 شبان بعد مداهمة منازلهم، فيما لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة حول أسباب ودوافع الاعتقال.



كما نفذت “قسد” قبل أيام عملية مداهمة كبيرة دخل فيها قوة مكونة من30 آلية عسكرية، إلى بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي، وذلك بدعم من طائرات “التحالف الدولي”، تم خلالها مداهمة منازل المدنيين واعتقال عدد من الشبان.



ويعاني المدنيون في المناطق التي تسيطر عليها “قسد” شرق الفرات من الانتهاكات وحملات الاعتقال بحق الشبان من أهل تلك المناطق وسوقهم إلى التجنيد الإجباري، أو لأسباب غير معروفة، حيث يؤكد الأهالي أنهم لم يتمكنوا من معرفة أي معلومات عن سبب اعتقالهم أو المكان الموجودين به.