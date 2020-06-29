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“قسد” تشن حملة أمنية جديدة بمساندة طيران الاحتلال الأمريكي في دير الزور

شنت “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي عملية أمنية جديدة في ريف دير الزور، استهدفت منزل أحد المدنيين.

ونقلت قناة “العالم” عن مصادر معارضة أن “قسد” مدعومة بقوات أمريكية والطيران الحربي نفذت عملية أمنية في حي الجريسة بمدينة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي واستهدفت منزل فيصل الشواح، بالتزامن مع فتح الطيران الحربي جدار الصوت ما أدى لحالة هلع وخوف لدى الأهالي.

وفي ظل انتهاكات “قسد” المستمرة بحق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها شرقي الفرات، يعبر المدنيون باستمرار عن رفضهم لوجود “قسد” والاحتلال الأمريكي في مناطقهم، مؤكدين على سوء الأوضاع المعيشية في مناطقهم وسرقة ممتلكاتهم واعتقال شبانهم، حيث يشدد العديد من الأهالي على أنهم لا يعلمون أي شيء عن أبناءهم الذين اعتقلتهم “قسد” لا تهمتهم ولا مكان سجنهم ولا غيرها من التفاصيل.