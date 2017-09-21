“قسد” تسيطر على 90% من مدينة الرقة

أفاد ناشطون بأن “قوات سوريا الديمقراطية” باتت تسيطر على 90% من مدينة الرقة بعد إعلان سيطرتها على العديد من أحياء شمال وشرق وغرب المدينة، وسط تراجع كبير لـ”داعش” إلى مركز المدينة.

وقال ناشطون اليوم، إن “قوات سوريا الديمقراطية سيطرت” الثلاثاء على مطاحن الحبوب وأحياء الرميلة والروضة وتشرين والتوسعية والحرية، كما سيطرت على حيي البريد والنهضة، شمال وشمال شرق وغرب المدينة، وسط تراجع التنظيم إلى مركز المدينة إذ تمركز في حي الأمين والمجمع الحكومي وبعض المباني وسط المدينة.