“قسد” تداهم أقسام في مخيم الهول وتعتقل أكثر من 40 سيدة وطفل

نفذت “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي عملية مداهمة واعتقالات بحق عدد من النساء والأطفال في مخيم الهول الذي أنشأته في ريف الحسكة الشرقي.



وأفادت مواقع معارضة بأن مجموعات “قسد” اعتقلت أكثر من 40 سيدة وطفل بعد مداهمتها لعدد من الأقسام في مخيم الهول شرقي الحسكة.



وبحسب المواقع، في وقت سابق فرض رتلاً عسكرياً مكوناً من (50) آلية تابعة لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي ب ي د”، حصاراً خانقاً على مخيم الهول من جهاته الأربع مانعاً الدخول والخروج منه.



حيث انتشر مسلحون تابعون لـ “قسد” في محيط المخيم، وشنوا حملة مداهمات على ما يسمى القسم الذي يضم زوجات وعوائل تنظيم “داعش” من جنسيات أجنبية.



يشار إلى أن “الوحدات الردية” أنشأت مخيم الهول وجمعت فيه مدنيي ريف دير الزور بالإجبار إلى جانب عوائل تنظيم “داعش” ومنعتهم فيما بعد من العودة إلى منازلهم، حيث يعاني المقيمون في المخيم من الأوضاع الصحية السيئة ومن حالة الفلتان الأمني، حث سبق أن اعتدت العديد من نساء “داعش” على مدنيين كما حدث في المخيم الكثير من حوادث السرقات والقتل، كما نقلت قناة “روسيا اليوم” سابقاً عن مصدر استخباراتي عراقي قوله: “إن 90% من نزلاء مخيم الهول، هم من عوائل التنظيم، وبعض مسلحيه وقياداته يتخذون منه مقراً للاجتماعات وتنسيق تحركاتهم مندسين بين النازحين”.