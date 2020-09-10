“قسد” تخطف عدداً من الشباب في ريفي دير الزور والرقة

اختطفت “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدد من الشبان من قريتي الباغوز والمنصورة في ريفي دير الزور والرقة.



واقتحمت مجموعات من “قسد” قرية الباغوز في ريف دير الزور الشرقي واختطفت عدداً من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة وسط حالة من الخوف والذعر سادت بين المدنيين وخاصة الأطفال والنساء نتيجة هذا السلوك العدواني الذي تقوم به “قسد” بين الحين والآخر.



وفرضت “قسد” أمس حصاراً على قرية جديد عكيدات وذلك لتضييق الخناق على أهلها الرافضين تواجدها في منطقتهم واختطفت شخصين من منزلهما في قرية الحمدانية أقصى ريف الحسكة الجنوبي بعد مداهمة القرية.



وفي الريف الغربي للرقة ذكرت “سانا” أن “قسد” أقامت حواجز بين القرى المحيطة ببلدة المنصورة وأوقفت السيارات المارة والأهالي وخطفت عدداً من الشبان لزجهم عنوة للقتال في صفوفها والعمل تحت إمرة قوات الاحتلال الأمريكي.



يشار إلى أن مجموعات “قسد” تعمد باستمرار بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي إلى خطف واعتقال المدنيين بعد مداهمة منازلهم وسرقتها، وتسوقهم إلى جهات مجهولة، في حين يواصل المدنيين في تلك المناطق الخروج بمظاهرات ضد تواجد “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي.