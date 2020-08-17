“قسد” تختطف 7 نساء تحت تهديد السلاح في ريف الحسكة

شنت “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملة اعتقالات وخطف جديدة طالت عددمن المدنيين في ريف الحسكة .



ونقلت وكالة “سانا”عن مصادر أهلية في ريف الحسكة أن “قسد” اختطفت في مخيم خان الجبل في قرية تل أسود بمحيط المالكية شمال شرق الحسكة، 7نساء واقتادتهن تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة.



من جهتها أفادت صحيفة “الوطن” السورية بأن “قسد” داهمت أمس الأحد، في قرية مجيبرة التابعة لبلدة أبو راسين في ريف مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة، بعد محاصرتها من الجهات الأربع على خلفية مشاجرة حصلت بين أهالي القرية ودورية تابعة لـ”قسد”، بسبب قيام أحد عناصر الأخيرة بالاعتداء على سيدة من القرية.



وأوضحت مصادر أهلية في القرية أن عناصر “قسد” اعتدوا بالضرب بأدوات حديدية على أربعة شبان من أهل القرية أثناء المشاجرة، قبل أن يتم نقلهم بشكل عاجل إلى مشفى الحسكة الوطني الذي تسيطر عليه “قسد” منذ نحو أربع سنوات، كما اعتقلوا ١٥ شاباً واقتادوهم معهم إلى جهة مجهولة.



يشار إلى أن المناطق التي تسيطر عليها “قسد” تشهد الكثير من الصدامات بين الأهالي و”قسد”، وذلك بعدما بات الأهالي يقفون بوجه انتهاكات “قسد” بحقهم، مؤكدين إصرارهم على إخراجها من مناطقهم، بعد ارتفاع وتيرة الانتهاكات التي تُمارس بحقهم.