“قسد” تحتل مجدداً جزء من مبنى الاتصالات في ريف الحسكة

احتلت “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” بقيادة قوات الاحتلال الأمريكي مجدداً جزء من مبنى مركز هاتف صفيا في ريف الحسكة الشمالي.



ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مدير فرع الشركة السورية للاتصالات الدكتور جميل بلال، قوله” إن عناصر من مجموعات قسد أقدموا على الاستيلاء على جزء من مبنى مركز اتصالات صفيا 13 كم شمال مدينة الحسكة الأمر الذي من شأنه أن يتسبب بتوقف تقديم الخدمات للمنطقة”.



وفي 12 تموز الجاري استولت “قسد” على مركز اتصالات صفيا وتمت استعادته بعد اعتصام لعمال المركز احتجاجاً على ممارسات “قسد” التي تتسبب بتوقف الخدمات عن 880 مشتركاً في المنطقة علماً أن السعة الإجمالية للمركز تبلغ 2000 خط.



يشار إلى أن “قسد” استولت أيضاً على مبنى المؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة السورية للقمح، بعد طرد الموظفين من هذه المباني بالقوة، حيث يستمر الموظفون بالاعتصام أمام المبنيين ما دفع “قسد” إلى تهديدهم بالخطف في حال استمروا بالاعتصامات.



وسبق أن حوّلت “قسد” العديد من المباني الحكومية في المناطق التي تسيطر عليها لتحويلها إلى قواعد عسكرية غير شرعية لها ولقوات الاحتلال الأمريكي.