“فيسبوك” تطور ميزة تتيح للمستخدمين بإظهار مواهبهم في الغناء

تعمل شركة “فيسبوك” على تطوير خاصية جديدة على تطبيقها، تتيح للمستخدمين بإظهار مواهبهم في الغناء، فيما يشبه برامج المسابقات، التي انتشرت على شاشات التليفزيون مؤخراً.

و نقل موقع “سكاي نيوز”، أنه “سيكون بإمكان المستخدم من خلال الخاصية الجديدة التي لا تزال تحت التطوير اختيار أغنية معينة وتسجيلها بصوته”.

ويعتقد أن هذه الخاصية ستتم إضافتها إلى التحديث المقبل لتطبيق “فيسبوك” على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

وتسعى “فيسبوك” بهذه الخطوة، إلى تعزيز مكانتها كأهم منصة للتواصل الاجتماعي حول العالم، وتخفيف آثار فضائح تسريب المعلومات، التي تعرضت لها خلال الأشهر الماضية.